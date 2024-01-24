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Dünya Kızıldeniz Fitch’i telaşlandırdı! Petrol ve gaz açıklaması geldi
Dünya

Kızıldeniz Fitch’i telaşlandırdı! Petrol ve gaz açıklaması geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-24 18:40:00 -
Kızıldeniz Fitch’i telaşlandırdı! Petrol ve gaz açıklaması geldi

Kızıldeniz'de Husiler ile ABD ve İngiltere arasında yaşanan gerilim, Fitch'i telaşlandırdı.

Fitch Ratings, Kızıldeniz'deki gerginlik nedeniyle petrol fiyatları Avrupa gaz fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Fitch’e göre petrol üretiminde önemli bir aksama yaşanmaması veya Kızıldeniz'deki kritik petrol tedarikine yönelik saldırıların artmaması halinde, 2024'te Brent petrolün fiyatı için varil başına 80 dolar seviyesi öngörülürken, fiyatlarda güçlü bir artış beklenmediği vurgulandı.

Öte yandan Fitch, Asya'dan yapılan ithalata bağımlı olan Avrupa kimya sektöründeki piyasa koşullarına da bağlı olarak, sektörün Kızıldeniz'den yapılan sevkiyatların gecikmesi sebebiyle yaşanan tedarik aksaklıklarından daha fazla etkilenme riski bulunduğunu ifade etti.

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