Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketinden açıklama!

‘Kızılcık Şerbeti’ adlı ahlaksızlığın, 14 Nisan’da özet bölümü ekrandayken yeni bölüm yerine RTÜK tarafından verilen ceza sebebi ile İslamofobi belgeseli yayımlandı.

32'nci bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanan dizinin bu sezonki bölüm sayısı cezalar nedeni ile 27'ye düştü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’ye Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası verdi.

Mahkeme kararı geçen cuma devreye giren ahlaksız dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise sonuna kadar dizinin arkasında duracaklarını ifade etti.