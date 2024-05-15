Kızılcık Şerbeti'nde Müslümanlara operasyon

Mustafa Kemal üzerinden reyting devşirmeye çalışan ve her hafta laiklik üzerinden Müslümanlara operasyon çekip toplumdaki kutuplaşmayı körükleyen Kızılcık Şerbeti isimli dizide yine büyük bir skandala imza atıldı.

Dizide seküler bağnazları büyük bir başarıyla temsil eden Kıvılcım isimli karakter odasına Mustafa Kemal’in tablosunu astı.

Ardından Müslümanları temsil ettiği ileri sürülen bir karakter odaya geldi ve tablodan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu sırada Kıvılcım tokalaşmak için elini uzatırken, adam eli havada bıraktı.

Dizide adamın kadına elini uzatmaması ile İslam’daki mahremiyet kavramı da hedef alındı. Aynı zamanda bu Mustafa Kemal’in fotoğrafı üzerinden yapılarak, seküler ve mütedeyyin kesim arasında oluşturulmak istenen gerilime hizmet edildi.

Her hafta bir şekilde Müslümanların hedef alındığı rezil dizinin oyuncularından biri dün uyuşturucu alırken yakalanmıştı. Dizide 'Nilay' karakterine oynayan Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verip, polise yakalandığı ortaya çıktı.

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