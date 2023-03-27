Kızılcık Şerbeti iyiden iyiye kudurdu! Yetti artık...

Yaptığı rezil sahnelerle mütedeyyin insanların kamuoyunda görünümünü alt seviyelere çekmek için elinden gelen mücadeleyi veren rezil dizi Kızılcık Şerbeti iyice kudurdu..

Son günlerde gerek sahneleriyle gerekse RTÜK'ün verdiği cezayla gündem düşmeyen Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanı da adından söz ettirdi. Yeni bölüm fragmanında Nursema'nın sevgilisi Umut'la yakınlaştığı sahne sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrol olduğu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Müjde Uzman, Feyza Civelek, Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen'in kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Nursema'nın aile baskısıyla istemediği biriyle evlendirilmesi ve 'gerdek' gecesinde de evlendirildiği adam tarafından pencereden atılması olay olmuştu.

RTÜK tarafından da ceza alan Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanında bu sefer de eve geri dönmeyen Nursema'nın sevgilisi Umut'la yakınlaşması sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nursema'nın bu rezil sahnesini bazı kullanıcılar uygun bulmazken birçok kullanıcı da bunun normal olduğunu savundu.