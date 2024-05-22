Kızılcık Şerbeti İsrail'e peşkeş mi çekildi? Rezalet ki ne rezalet

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Kızılcık Şerbeti İsrail'e peşkeş mi çekildi?" başlıklı köşe yazısında bir X (twitter) kullanıcısının analizine yer verdi. Aytuğ, ses getirecek yazısında şunları kaydetti:

"Hassas dini konular üzerinde gezinen, muhafazakar- seküler ayrımını derinleştiren iki dizi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar ile ilgili sosyal medyada ciddi iddialar dolaşıyor. Özellikle X'teki "Abese İrca" adlı hesap tarafından ileri sürülen görüşler çokça yankı buldu. İşte diziler kazanını kaynatan o iddialar:

"1-) Kızıl Goncalar dizisinin yapım şirketi Gold Film. Sahibi de Faruk Turgut. Gold Film'in bir diğer dizisi de Kızılcık Şerbeti. Şimdi gelin Müslüman kardeşlerim size nasıl bir oyun oynandığını anlatayım. Evet Gold Film, Kızıl Goncalar dizisinde boykot ürünlerinin reklamını yapmıyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nde? Aynı yapım şirketinin diğer dizisinde neredeyse her bölüm boykot ürünlerinin reklamı yapılıyor. Faruk Turgut'un bunu neden yaptığını hiç düşündünüz mü? Sebebi sizsiniz. Gelin anlatayım.

2-) Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısının Gazze'deki soykırım ve boykot ile ilgili hiçbir hassasiyeti yok. Buyurun aşağıda Gold Film'in diğer dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sahne içine yerleştirilmiş boykot ürünlerinin reklamları. Peki aynı yapım şirketi neden böyle bir politika izliyor? Evet sebebi siz değerli Müslüman kardeşlerimsiniz. Gold Film, Kızıl Goncalar dizisinin izleyici kitlesinin boykot konusunda hassas Müslümanlar olduğunu biliyor. Yapım şirketleri, diziyi izleyenleri araştırma şirketleri vasıtasıyla sınıflandırıyor. Bu şirketler çok profesyonel yöntemlerle izleyici kitlesinin unsurlarını tespit ediyor. Kızılcık Şerbeti'ni daha çok sekülerler, Kızıl Goncaları ise dindarlar izliyor. İşte Gold Film, o yüzden Kızıl Goncalar'da yerli, Kızılcık Şerbeti'nde ise boykot ürünlerinin reklamını yapıyor. İkisinin parası da Faruk Turgut'un cebine gidiyor.

3-) RTÜK bu reklamları tespit edip ceza kesmesine rağmen Gold Film sahne içi reklamdan vazgeçmiyor çünkü boykot yüzünden satışları ciddi şekilde düşen bu İsrail bağlantılı firmalar, kesilen cezanın çok üstünde paralar veriyor Gold Film'e. Pek çok kanal ve yapım şirketi tepkiden çekindiği için bu firmaların reklamlarını almıyor artık. Faruk Turgut boykot ürünlerine can simidi oluyor. Yani siz bu dizileri izleyerek bu adamı paraya boğuyorsunuz. Size kardeşinizden nazikçe bir uyarı bu. İzlemeyin." Bakalım bu iddiaya karşılık Gold Film ve Faruk Turgut'un nasıl bir açıklaması olacak..."