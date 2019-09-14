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'Kızılcık Gökhan' hainlikte sınır tanımadı! Devletle PKK'yı bir tuttu

Daha önce 15 Temmuz afişleriyle kafayı bozan ve İmamoğlu'nu "yeni Atatürk" ilan eden çalgıcı Gökhan Özoğuz, orman yangınları ve altın arama faaliyetlerini bir tuttu, "PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok!" ifadesini kullanarak yeni skandala imza attı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:03
'Kızılcık Gökhan' hainlikte sınır tanımadı! Devletle PKK'yı bir tuttu

Daha önce orman yangınlarını PKK'nın yaptığına bir türlü inanamayan ve siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Devletle PKK'yı bir tuttu

Özoğuz, "Daha da çok yapın! Bunlar iyi günler. Ülkenin tüm Ormanlık alanları çöle dönene kadar Altın aratın! Yahu nedir bu ara ormanlardan istedikleri? PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok! Doğamız yok oluyor. Olan yine orada Yaşayan Halka oluyor. Yazık!" çıkışıyla adeta hainleşti!

Tepkiler çığ gibi

Özoğuz'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük infiale neden oldu. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Özoğuz'u devlet ile terör örgütünü aynı kefeye koyduğu için eleştirdi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:03
  1. Gökhan Özoğuz
  2. PKK
  3. hainlik

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