  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı

Gram altın ne kadar yükseldi? Altın bugün kaç para?

Adana’da orman yangını

Bağkur'dan ne zaman emekli olurum? SGK Bağkur erken emeklilik son dakika

Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Kasko kaça yapılır?
için kalan
Aktüel

Kızılay’dan tarım işçilerine gıda yardımı

Adana’da Kızılay ekibi, tarım işçilerine gıda kolisi dağıtıp, onlarla iftar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:38:07 -
Kızılay’dan tarım işçilerine gıda yardımı

Adana’da Kızılay ekibi, tarım işçilerine gıda kolisi dağıtıp, onlarla iftar yaptı.


Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca ile birlikte evlerinden kilometrelerce uzakta tarlalarda çalışan ve çadırda yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Kızılay ekibi sofra kurup tarım işçileri ile birlikte iftar yaptı. İftarın ardından da tarım işçilerine gıda kolisi yardımı yaptı. Tarım işçileri bu virüs döneminde bile tarımın sekteye uğramaması için çalıştıklarını bu nedenle evlerinden kilometrelerce uzakta çadırda yaşamak zorunda kaldıklarını belirtip, bugünlerde kendilerini unutmayan Kızılay yetkililerine teşekkür ettiler.


Saygılı ise Ramazan ayı boyunca Kızılay’ın elinin değmediği yetim, öksüz, kimsesiz, muhtaç insanların kalmaması için mücadele verdiklerini tarım işçilerini bu kapsamda ziyaret edip hem beraber iftar yaptıklarını hem de gıda kolisi verdiklerini sadece Ramazan ayında değil her zaman tarım işçilerinin yanlarında olduklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı