  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kızılay'dan "kan bağışı" için hayati çağrı
Gündem

Kızılay'dan "kan bağışı" için hayati çağrı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk gün 40 bin, ikinci gün 30 bin ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldığını belirterek, bağışçılardan kan bağışlarını günlere yaymalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 12:43:00 - 2023-02-10 13:20:12
Kızılay'dan "kan bağışı" için hayati çağrı

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'nin acil durumlarda kullanımı için hazırda tutulan kan stoklarını hızla bölgeye sevk ettiklerini aktardı.

Boşalan stoklar için afetin hemen ardından kan bağışı çağrısı yapıldığını anımsatan Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, her zamanki duyarlılığıyla kan bağışına koştu ve acil durum stoklarımızı yeniden doldurdu. İlk gün 40 bin, ikinci gün 30 bin ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldı. Ancak kan uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğu için bizim kan bağışını yılın 365 günü almamız, testlerini yapmamız ve hastanelerin kullanımına sunmamız gerekiyor. Bunun için kan bağışçılarımızdan kan bağışlarını günlere yaymalarını istirham ediyoruz. Tüm bağışçılarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "0 Rh negatif (0 Rh-)" kan grubunun çok önemli olduğuna işaret ederek, "Herhangi bir acil durumda hasta ya da yaralının kan grubunun belirlenmesine kadar olan kan ihtiyacı bu gruptan karşılanıyor. Toplumumuzda ise '0 negatif' kan oranı diğer gruplara göre daha az bulunuyor. Örneğin ilk gün bağışlanan 40 bin ünitenin üzerindeki kan bağışının ancak 1300 üniteye yakını 0 negatif grubundandı." ifadesini kullandı.

Kınık, Türkiye'de yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu oran, günlük yaklaşık 8-9 bin üniteye yakın kan bağışının alınması anlamına geliyor. Kızılay, acil durum stoklarının sürekli korunmasını da dikkate alarak, her gün yaklaşık 10-12 bin ünite arası kan alma planlamasıyla çalışıyor. Sert kış koşulları, çok sıcak yaz mevsimi ve ramazan gibi dönemlerde kan bağışında doğal düşmeler oluyor."

Kızılay'dan deprem bölgesi için
Kızılay'dan deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı

Yerel

Kızılay'dan deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı

Kızılay depremzedelere destek olmak için tüm ekiplerini seferber etti
Kızılay depremzedelere destek olmak için tüm ekiplerini seferber etti

Aktüel

Kızılay depremzedelere destek olmak için tüm ekiplerini seferber etti

Türk Kızılaydan önemli çağrı
Türk Kızılaydan önemli çağrı

Gündem

Türk Kızılaydan önemli çağrı

Kızılay’ın sevk ettiği 10 bin kişilik çadırlar kurulmaya başlandı
Kızılay’ın sevk ettiği 10 bin kişilik çadırlar kurulmaya başlandı

Gündem

Kızılay’ın sevk ettiği 10 bin kişilik çadırlar kurulmaya başlandı

Kızılay Başkanı iş adamlarına seslendi
Kızılay Başkanı iş adamlarına seslendi

Aktüel

Kızılay Başkanı iş adamlarına seslendi

Bardakçı'dan skandal Kızılay açıklaması: Kan vermem
Bardakçı'dan skandal Kızılay açıklaması: Kan vermem

Gündem

Bardakçı'dan skandal Kızılay açıklaması: Kan vermem

Kızılay afetzedelere sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor
Kızılay afetzedelere sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor

Aktüel

Kızılay afetzedelere sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23