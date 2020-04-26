  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kızılay’dan iftarda su ve ekmek ikramı

Türk Kızılayı Mardin’in Nusaybin Şubesi, iftar öncesi vatandaşlara ekmek ve su ikramında bulundu.

2020-04-26 14:04:18 -
Kızılay’dan iftarda su ve ekmek ikramı

Türk Kızılayı Mardin’in Nusaybin Şubesi, iftar öncesi vatandaşlara ekmek ve su ikramında bulundu.


Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl iftar çadırları kurulamaması üzerine Türk Kızılayı Nusaybin Şubesi harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ilçede Kızılay gönüllüleri, ev ev dolaşarak vatandaşlara ekmek ve su ikramında bulundu. Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay, Ramazanın birlik ve bereketini hep birlikte yaşadığımız ve geçtiğimiz yıllarda yapılan iftar çadırlarının bu yıl korona virüs nedeniyle kurulamadığını söyledi. Ay, "Biz de Kızılay olarak bu dayanışmamızın kesintiye uğramamasını istiyoruz. Şube yöneticilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte vatandaşlarımıza iftar öncesi su ve ekmek ikramında bulunduk. Tüm halkımıza hayırlı ramazanlar diliyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı