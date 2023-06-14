Kızılay’dan hayat kurtaran kan bağışçılarına teşekkür

Gönüllü ve düzenli olarak kan bağışı yapan bağışçılara teşekkür etmek ve kan bağışına farkındalık oluşturmak üzere her yıl 14 Haziran tarihinde “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” olarak kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yılın sloganı ise “Kan ver, plazma ver, hayatı paylaş, sık sık paylaş” olarak belirlendi. Bu anlamlı gün dolayısıyla kan ve kök hücre bağışında bulunarak tanımadığı insanların hayatlarını kurtarmak isteyen herkesi kan bağış merkezlerine davet eden Türk Kızılay, kan bağışlarında farkındalığın da genç grup olan 19-25 yaş aralığında arttığına dikkat çekti. Kızılay, ihtiyacı olan tüm hastaların zamanında tedavi olabilmesi için güvenli ve düzenli kan ile kan ürünleri tedariki görevini zaman sınırı olmadan gerçekleştirmeye devam ediyor.

Gençlerin Kan Bağışı Farkındalığı Yüksek

Modern kan bankacılığını 1957 yılında açtığı merkezlerle başlatan Türk Kızılay, günümüzde de zaman gözetmeden güvenli ve düzenli kan temini için çalışmalarını sürdürüyor. Yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 binin üzerinde ünite kan bağışı yapılırken kan bağışlarındaki farkındalık genç grup olan 19-25 yaş aralığında yüksek seyrediyor. İlk kez kan bağışında bulunan vatandaşların sayısının 360 bini aştığı 2023 yılı döneminde düzenli bağışçı sayısı ise 822 binin üzerinde bulunuyor. Kadın bağışçıların oranı yüzde 13 civarında gerçekleşirken erkeklerin bağışı ise yüzde 87’lik bir oran oluşturuyor. Eğitim sıralamasında ise en çok kan bağışlayanlar lise mezunlarından oluşurken bunu lisans ve ilkokul mezunları takip ediyor.

Aktif Kök Hücre Adayı 980 Bine Yaklaştı

Kemik iliği nakli gerektiren tedavilerde önemli bir rol oynayan kök hücre bağışları da gün geçtikçe artıyor. Aktif kök hücre adayı 980 bine yaklaşırken 2023’nin ilk yarısında 48 bin kök hücre bağışçı adayı kayıt edildi. Kök hücre bağışları için en fazla Ege, Orta Akdeniz ve Güney Marmara bölgelerinde aday kaydı yapılırken bugüne kadar bağış yapanların yüzde 40’ını kadınlar, yüzde 60’ını da erkekler oluşturuyor.

Kızılay Mobil Uygulamasıyla Kolay Kan Bağışı

Mobil platformlar için geliştirilen ve kan bağışçılarına kolaylık sağlayan Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından kan bağışı noktalarının adreslerine ve çalışma saatlerine ulaşıp randevu oluşturarak kan bağışında bulunulabiliyor. Ayrıca vatandaşlar www.kanver.org adresinden ve 168 numaralı çağrı merkezinden de kendilerine en yakın kan bağış noktasının adresine ulaşabilir, randevu oluşturarak istediği noktada istediği zaman diliminde kan bağışında bulunabiliyorlar.

Dünya Kan Bağışçıları Günü Neden 14 Haziran’da?

14 Haziran tarihi, A-B-O kan grubu sistemini bulan Nobel Ödüllü Karl Landsteiner’in doğum günüdür. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönüllü kan bağışçılarına “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” olarak atfedildi. Türk Kızılay için de oldukça önemli olan bu özel gün, gönüllü olarak Türk Kızılay’a kan bağışında bulunan kan dostlarını kutlamak ve kurtardıkları hayatlar adına teşekkür etme fırsatı sunuyor. Kızılay, “Unutmayalım, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” diyor.

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