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Aktüel

Kızılay’dan çocuklara çikolata, büyüklere maske

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi tarafından çocuklara çikolata, büyüklere maske dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:56:13 -
Kızılay’dan çocuklara çikolata, büyüklere maske

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi tarafından çocuklara çikolata, büyüklere maske dağıtıldı.


Korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için hazırlanan 2 bin çocuk paketi, Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından kapı kapı gezilerek dağıtıldı. Bu esnada çocuklara çikolata ikramı yapan Kızılay, kent genelinde 12 bin adet de maske dağıttı.

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