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Kızılay'dan bayram yardımı

Türk Kızılayı, Kadıköy'de ihtiyaç sahibi 325 çocuğu giydirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:00:37 -
Kızılay'dan bayram yardımı

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Türk Kızılayı, Kadıköy'de önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 325 çocuğa giyecek yardımında bulundu.

Yardım dağıtımına Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail İşler ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu üyesi İşler yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

''Türk Kızılayı Kadıköy şubesi olarak Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi 325 çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini ulaştırdık. Ayrıca bayramlarını kutladık. Bayramlıklarımızla beraber içerisinde şampuanı, diş fırçası ve macunu olan hijyen setini de hediye ettik. Herkese iyi bayramlar diliyoruz."

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