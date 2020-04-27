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Aktüel

Kızılay Varto Şube Başkanlığına Hamza Sezgin Yonat atandı

Türk Kızılay Derneği Varto Şube Başkanlığına Hamza Sezgin Yonat atandı.

2020-04-27 15:41:28 -
Kızılay Varto Şube Başkanlığına Hamza Sezgin Yonat atandı

Türk Kızılay Derneği Varto Şube Başkanlığına Hamza Sezgin Yonat atandı.


Muş’un Varto ilçesinde Kızılay Derneği Şube Başkanlığı görevini yürüten Nail Baba’nın memuriyetten emekli olmasının ardından Malatya’ya taşımasıyla boş kalan göreve Varto ilçesinde esnaf olarak faaliyetlerini devam ettiren Hamza Sezgin Yonat atandı. Kızılayın her zaman halka yardım için hazır olması gerektiğini ifade eden Hamza Sezgin Yonat, şubelerinin deprem bölgesi olan Varto ilçesinde aktif durumda olmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yonat, "Bireysel kaygılarımızı bir kenara atarak arkadaşlarımızla birlikte çalışıp Varto için hizmetlerin devamını sağlayacağız. Arkadaşlarımın isteği ile başkanlığa uygun görülerek bu göreve getirildim. İlçemize en iyi hizmeti vermek için elimden geleni yapacağım" dedi.

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