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Aktüel

Kızılay Sur Şubesinden vatandaşlara maske

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Sur İlçe Şubesi ekipleri, kapı kapı dolaşarak vatandaşlara maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:52:31 -
Kızılay Sur Şubesinden vatandaşlara maske

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Sur İlçe Şubesi ekipleri, kapı kapı dolaşarak vatandaşlara maske dağıttı.


Kızılay Sur Şubesi, ilçede ikamet eden vatandaşların tek tek kapılarını çalarak maske dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlığı için gece gündüz yardımlara devam ettiklerini belirten Kızılay Sur Şube Başkanı Recep İdikut, maske dağıtımına devam ettiklerini ifade etti. Korona virüs salgınında vatandaşların maske takmalarının önemli olduğuna dikkat çeken İdikut, maske dağıtımına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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