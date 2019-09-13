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Kızılay Şube Başkanı Soylu’dan ‘Dünya ilk yardım günü’ açıklaması

14 Eylül’de kutlanacak olan Dünya İlk Yardım Gününde bu yıl‘Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım’ teması işlenecek.

13 Eylül 2019 Cuma 15:44
Kızılay Şube Başkanı Soylu’dan ‘Dünya ilk yardım günü’ açıklaması

14 Eylül’de kutlanacak olan Dünya İlk Yardım Gününde bu yıl‘Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım’ teması işlenecek.


Her yıl olduğu gibi Türk Kızılay bu yıl da ilk yardımın önemine dikkat çekmek için yurt çapında farkındalık çalışması yürütecek.Türk Kızılay, her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi günü tüm dünyada kutlanan “Dünya İlk Yardım Günü” etkinliklerini bu yıl “Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım” temasıyla 14 Eylül Cumartesi günü kutlayacak.


Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, küresel tema kapsamında ilk yardım eğitimleriyle toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan Türk Kızılay’ın, bu yıl bedelli askerlik programına katılım sağlayan herkese ilk yardım farkındalık eğitimleri de vereceğini belirtti. Aynı zamanda suça itilmiş çocuk eğitim evinde kalan çocuklarla birlikte koruma altına alınmış olan çocuklara da ilk yardım konusunda farkındalık eğitim programlarının hayata geçirileceğini belirten Soylu, ilk yardımın hayat kurtarmadaki kritik rolününüm ön planda tutularak 250 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdiğini dile getirdi.


Türk Kızılay’sın sadece bu yılın ilk 6 aylık döneminde 183 bin 650 kişiye ulaşarak, yüz yüze ilk yardım eğitimi verdiğini açıklayan Soylu, “Türk Kızılay, 24 ilde 30 ilk yardım eğitim merkezi, 16 toplum merkezi, Genç Kızılay Teşkilatı İlk Yardım Akran Eğitimcileri ile toplumun her kesimine ilk yardım eğitimi konusunda destek veriyor.Kızılay’ın da üyesi olduğu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise her yıl 100 ülkede 16 milyondan fazla kişiyi hayat kurtarıcı olarak eğitiyor. Türk Kızılay aynı zamanda Küresel İlk Yardım Referans Merkezi ve Avrupa İlk Yardım İşbirliği Ağının Yürütme Komitesinde de yer alıyor” ifadelerine yer verdi.


İlk yardım mobil uygulaması hakkında da bilgi veren Soylu, “Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile birlikte geliştirilen global ilk yardım mobil uygulaması (First Aid) IOS ve Android mağazalarından indirilebilecek. Uygulama içerisinde hayatınızı kolaylaştıracak hemen her ilk yardım başlığına ilişkin kapsamlı bilgi yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:44
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