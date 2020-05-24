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Aktüel

Kızılay sokağa çıkamayanlara şeker dağıttı

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile sokağa çıkamayanlar için bayram şekeri dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:00:03 -
Kızılay sokağa çıkamayanlara şeker dağıttı

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile sokağa çıkamayanlar için bayram şekeri dağıttı. İl genelinde 10 bin paket şeker dağıtılırken, vatandaşlarında Ramazan Bayramı kutlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkma yasağını açıklamasının ardından ülke genelinde milyonlarca kişi Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiriyor. Düzcelilerde bu bayramı evde geçirirken, Kızılay ekipleri özellikle şeker bayramı olarak bilinen Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkamayan çocukların evlerini ziyaret ederek şeker hediye etti. İl genelinde oluşturulan Kızılay ekipleri ile 10 bin paket şeker dağıtan Kızılay ekipleri, vatandaşların da Ramazan Bayramı’nı kutladı. Ramazan ayı süresinde yoğun bir şekilde çalışmalar yürüten Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, “Madem çocuklarımız sokağa çıkamıyor biz çocuklarımıza gidelim dedik. Bayramın önemi olan hatta çok önemli ki toplumumuzda artık şeker bayramı olarak anılıyor. Şekerlerimizi aldık, çocuklarımızı aldık. Çocuklarımıza kıyafetlerimizi ve bayramlıklarımızı aldık. Büyüklerimiz içinde maskelerimizi aldık. Tedbirlere uymadığını görmediğimiz vatandaşlarımıza maske verdik. Bayramın birinci günü 10 bin kişiye şu ana kadar ulaştık. Ekiplerle birlikte dağıldık sahadayız. Bizleri gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Onların yüzü güldükçe bizimde yüzümüz gülüyor. Çok mutlu oluyorlar” dedi.


Kızılay ekipleri il genelinde bayram boyunca 60 bin kişiye ulaşarak şeker dağıtmayı hedefliyor.

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