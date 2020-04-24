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Aktüel

Kızılay sağlık çalışanlarının çocuklarını unutmadı

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi, 23 Nisan’da görev başında olan sağlıkçıların çocuklarını bu özel günde yalnız bırakmayarak hediye götürdü.

2020-04-24 12:44:59 -
Kızılay sağlık çalışanlarının çocuklarını unutmadı

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi, 23 Nisan’da görev başında olan sağlıkçıların çocuklarını bu özel günde yalnız bırakmayarak hediye götürdü.


Korona virüs salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlerinde olamayınca, Kızılay Yeşilyurt Şubesi harekete geçti. Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz ve Kızılay gönüllüleri aldıkları hediyelerle birlikte görevde olan sağlık çalışanlarının evlerini ziyaret ederek çocuklara hediyeler götürdü. Şube Başkanı Korkmaz, "Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarının çocuklar için özel bir gün olan 23 Nisan’da evde bulunamamaları nedeniyle bizlerde harekete geçerek çocukları yalnız bırakmamak istedik ve bayramlarını kutladık” diye konuştu.

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