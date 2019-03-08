Kızılay personel alımı 2019 başvuruları son dakika

Kızılay personel alımı başvuru formu 2019. Bünyesinde görevlendirilecek Adana, Kilis, Kayseri, Mardin, Şanlıurfa ve Konya şehirlerine istihdam edilmek üzere sosyal hizmet personel alımı yapacak olan Kızılay'ın açık iş başvuruları arasında aşağıdaki pozisyonlar yer almaktadır. Peki Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? Kızılay lise mezunu personel alımı başvuruları ne zaman? Kızılay sosyal hizmet alım ilanına göre sosyal hizmet ve program proje personeli alım maaşları ne kadar?

Türk Kızılay 5 bin lira maaşla sosyal hizmet personeli ve proje elemanı alımı yapmak için ilana çıkmış ve başvuru toplamaktadır. Alımı Türkiye’de 10 şehre istihdam olarak gerçekleşiyor. Türk Kızılay yayınladığı farklı ilanlarla personel alımı ihtiyacını 5 bin lira maaş vererek gidermeye çalışıyor. Türk Kızılayı personel alımı 2019 başvuru.

Özellikle sosyal hizmet ve program proje personeli alımı bir çok şehre yapılacağı üzere başvuru sağlanması ve istihdam edilmesi ulaşılabilir bir durumdadır. Alımı İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Adana, Kilis ve Hatay şehirleri yapıyor. Sosyal Hizmet Adana, Kilis, Kayseri, Mardin, Şanlıurfa ve Konya şehirlerine istihdam edilecektir.

Kızılay personel alımı başvuru şartları neler?

- Üniversitelerin Sosyal Hizmetler bölümünden mezun.

- Sosyal hizmet alanında en az 2 yıl deneyimli.Vaka yönetimi, takibi, raporlaması yapabilen.

- Tercihen Arapça, Kürtçe veya İngilizce dillerinden en az birini iyi derecede bilen.

- Tercihen insani yardım, koruma, saha alanında tecrübeli.

- Tercihen Suriye’de veya Suriye nüfusuyla kazanılmış iş, proje, eğitim deneyimi olan.Tercihen Proje yönetimi ve/veya proje grubu üyeliğine ilişkin deneyimi olan.Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek.

- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olması gerekmektedir.

- Program ve Proje Uzmanı Ankara, İstanbul, Kilis, G.Antep, Mardin, Urfa, Hatay olarak başvuru yapmak için gereken şartlar;

- Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun (yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir).

- Sivil Toplum Kuruluşlarında ya da Sosyal Sorumluluk Projelerinde 2 yıl ve üzeri iş tecrübesi olan(saha tecrübeli).

- MS Office programlarını raporlama yapabilecek.

- İleri seviyede İngilizce dil bilgisine (okuma-yazma-konuşma) sahip olan.

- Aktif olarak ingilizce raporlama yapabilen.

- Ekip içerisinde rahatlıkla çalışabilen, çabuk koordine olan.İletişim becerileri kuvvetli.

- Esnek ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen.

- B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

- Başvuru için Kızılay personel alım ilanları yazınca önünüze Kızılay ana sayfası geliyor oradan başvuru yapılabilir.