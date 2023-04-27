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Gündem “Kızılay kana zam yaptı” ve “Suphi Paşa”!
Gündem

“Kızılay kana zam yaptı” ve “Suphi Paşa”!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 10:28:00 -
"Kızılay kana zam yaptı" ve "Suphi Paşa"!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Kızılay kana zam yaptı” ve “Suphi Paşa”!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kızılay ile ilgili son iddialara değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Kızılay kana zam yaptı” diyorlar..

Kendimize soruyoruz. Arkadaşlarımıza soruyoruz. Tanıdığımız kişilerin tümüne soruyoruz..

“Hayatınızda gittiğiniz devlet hastanesinde, hiç kan bedeli veya kan parası ödediniz mi?” diye..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herkes aynı cevabı veriyor:

“AK Parti öncesinde, kan bulunamadığı oldu.. Siz bulun getirin diyen oldu. Ama ne eskiden, ne şimdi, devlet hastanesinde kimse bizden kan bedeli istemedi” diyor..

Ben eksik araştırma yaptı isem..

Buyrun, bilenler tam araştırmasını yapsın.

86 milyondan, hangi vatandaştan, hangi devlet hastanesi yetkilisi, bugüne kadar kan parası istemiş, söylesinler..

Peki olayın aslı ne?

Kızılay, bir hizmet olarak ve uzmanlaşmış kurum olarak, eski yıllardan bu yana, vatandaşın kan bağışını alıyor..

O kanın tetkiklerini yapıyor..

Kanın bedeli olarak değil, tetkiklerin bedeli olarak, vatandaştan değil, SGK’dan temin ettiği kanın tahlil masrafını alıyor. Ki bu hizmeti sürdürebilsin. Bu çalışmayı devam ettirebilsin..

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Yorumlar

İşsiz

Özele de gitsen, devlete de gitsen yine vatandaş öder. Birinde direkt, ötekinde dolaylı. Ve bunda pek beis yok. Sorun sen neden mesela torbayı alırken zorlanıyorsun? Yoksa üreticiler kara listeye mi aldılar?
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