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Kadın - Aile

Kızılay kadın gücü

Türk Kızılay Kadın Kolları, şubelerde faaliyet gösteren 115 kadın teşkilatı başkanının katıldığı ‘Tematik Çalışma Kampı’nı Heybeliada’da gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 15:25:19 - 2021-09-15 15:25:19
Kızılay kadın gücü

Türk Kızılay Kadın Kolları, şubelerde faaliyet gösteren 115 kadın teşkilatı başkanının katıldığı ‘Tematik Çalışma Kampı’nı Heybeliada’da gerçekleştirdi.
2-14 Ağustos tarihlerinde İstanbul-Heybeliada’da gerçekleştirilen Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampına 1. devrede 55, 2. devrede ise 60 kadın başkanı katıldı. Kızılay Kadın Teşkilatı Başkanı Saime Büyükokuroğlu, “Kadın teşkilatlarımızın fedakârca çalışmaları, takdir toplamaya devam ediyor. Bursa Şubesi olarak gece-gündüz demeden, sahada faal olarak bulunarak yapabildiğimizin en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Desteğini her zaman hissettiğimiz Şube Başkanımız Prof. Dr. Murat Tutanç’a ve gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum. Şube faaliyetlerinde kadınların rol alması ve çalışmalara katılmaları için düzenlenen etkinliklerimizi çok önemli buluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gönül köprüleri kadınlarla kurulacak” açıklamasını yaptı.
Kızılay Kadın Teşkilatlanma Modeli Eğitimi, Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi, Sosyal Medyayı Etkin ve Etkili Kullanma Eğitimi, Uygulamalı İlk Yardım Eğitimi ve Sağlıklı Beslenme Semineri gibi eğitimlerin yapıldığı kampta ayrıca gelir getirici faaliyetler kapsamında ‘Geri Dönüşüm Malzemelerinden Hediyelik Tasarlama’ atölyesi gerçekleştirildi. Kızılay kadın başkanları ile 4 oturum halinde çalıştay toplantısı gerçekleştirilerek iyi uygulama örnekleri sunumlar halinde paylaşıldı.

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