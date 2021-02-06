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Gündem Kızılay iş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek?
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Kızılay iş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek?

Kızılay tarafından KPSS şartı aramaksızın Veri Doğrulama ve Analiz Asistan alımı gerçekleştirilecek. Yayınlanan ilan üzerine başvuru linki ve şartlarına ilişkin bazı detaylar merak edilmeye başlandı. Kızılay personel alımı başvurularının nereden, nasıl yapıldığını merak eden adaylar, başvuru tarihlerini de araştırıyor. Peki, Kızılay iş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:03:00 -
Kızılay iş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek?

Kızılay KPSS şartı aramaksızın personel alımı ilanını duyurdu. Türk Kızılay’ı yayımladığı ilan üzerine başvuru şartlarını ve son başvuru tarihine ilişkin bazı detayları da açıkladı.

Türk Kızılay’ı yapacağı alımlarda gerekli verilerin ilgili kaynaklardan zamanında ve uygun yöntemlerle toplanması, büyük ölçekli veriler üzerinde çalışma yapmak, analiz çalışmalarının dokümantasyonunu sağlamak, veri temizleme, zenginleştirme ve tekilleştirme süreçlerini ilerletme görevlerini yerine getirilmesini sağlayacak.

Başvurular ne zaman sona erecek?

Kızılay tarafından yayınlanan ilana göre başvuru işlemleri 4 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başladı. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler aralığında gerçekleştirecek. Başvurular Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Kızılay iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Kızılay personel alımı ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlamaktadır. Başvuru yapabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilana basmanız gerekir. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygun iseniz yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna basın. Üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz gerçekleşmiş olacak.

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