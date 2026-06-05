Kızılay için tarihi adım! Süleyman Soylu başkanlığında meclis toplandı: Şefkat şemsiyesi hukuki güvenceye alınıyor!

TBMM İçişleri Komisyonu, Türk Kızılay’ına ilişkin kanun teklifini görüşmek için toplandı.

TBMM İçişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu başkanlığında Türk Kızılay’ına ilişkin kanun teklifini görüşmek için toplandı. Toplantının açılışında konuşan Soylu, "Bu kanunun temel amacı, Kızılay’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan özel statüsünün müstakil bir güvenceye kavuşturmak, teşkilat yapısını, kurumsal kapasitesini yarına çok daha güçlü, çok daha dinamik bir şekilde taşımaktır. Bu kapsamda, kanundaki "ihtiyaç sahibi" tanımını çağımızın getirdiği yeni zorluklara uygun şekilde genişletiyor, yasal zemini sadece maddi yoksullukla tanımlamıyor, göç, afet, yaşlılık, engellilik gibi çeşitli sebeplerle asgari yaşamını sürdüremeyen tüm incinebilir grupları da hukuken bu geniş şefkat şemsiyesinin teminatı altına almış oluyoruz. Sahadaki tecrübeyi devlet aklıyla birleştirmek, koordinasyon kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak için Kızılay şube başkanlarımızı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerine inşallah, Gazi Meclisimizin onayıyla da üye yapmayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hastanelere verilen kan bileşenlerinin bedellerinin doğrudan Kızılay’a aktarılmasını teklif ediyoruz"

Teklifin, teşkilat yapısını hukuken güçlendirirken kurumun sahadaki cankurtaran reflekslerini hızlandırmak amacıyla birtakım muafiyetler ve istisnalar getirdiğini ifade eden Soylu, "Bu yüzden afet lojistiği, geçici barınma ve ilk yardım ürünlerinin Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın hızlıca ve doğrudan Kızılay’dan temin edilebilmesinin de önü açılmaktadır. Ülkemizin can damarı olan güvenli kan temin sisteminin tek bir saniye bile aksamaması, mali bir darboğaza girilmemesi için çok stratejik bir adım atılmaktadır. Hastanelere verilen kan bileşenlerinin bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kaynağında kesilerek doğrudan Kızılay’a aktarılmasını teklif ediyoruz. Ayrıca, tıbbi teşhis cihazlarında ve insan kaynaklı tedavi edici ürünlerde de gümrük vergileriyle ilgili birtakım muafiyetlerin mahkeme ve cezaevi yapı harcı muafiyeti getirerek de kurumun tek kuruşunun dahi ziyan edilmeden doğrudan bir merhamet ocağı olarak milletin hizmetine yönlendirilmesini temin ediyoruz ve elbette ki kanunla afet, savaş ve çatışma bölgeleri gibi en zorlu coğrafyalarda, ateş hattında canını dişine takarak görev yapan isimsiz kahramanlarımıza hak ettikleri vefa gösterilmektedir. Yüksek risk altında kırmızı hilali taşıyan fedakâr personelimizin doğrudan nakdi tazminat ve aylık kapsamına alınması teklif ediliyor, 'Sen can kurtarırken geride bıraktığın ailen, ocağın devlete emanettir' diyerek onlara Türkiye Cumhuriyetinin güçlü ve şefkatli güvencesi sunulmaktadır" dedi.

"Bu düzenlemeler uluslararası örneklerle uyumlu bir hukuki çerçeve oluşturmaktadır"

Komisyonda söz alan kanun teklifinin ilk imza sahibi AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, "Kanun teklifimizin genel gerekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere, Türk Kızılay ulusal mevzuatımız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler çerçevesinde faaliyet göstermektedir. 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri doğrultusunda devletlerin kendi milli cemiyetlerinin hukuki statülerini belirlemeleri ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaları uluslararası bir yükümlülüktür. Yine 2004 yılında gerçekleştirilen 34. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'nda kabul edilen 4 No.lu kararda devletleri millî cemiyetleri için özel hukuki statülerini düzenleyen kanunlar yapmaya teşvik etmektedir; dolayısıyla, bugün görüştüğümüz teklif yalnızca kurumsal bir ihtiyaçtan değil, aynı zamanda uluslararası yükümlülüklerden de kaynaklanmaktadır. Nitekim, bugün Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsviçre, İtalya, Çin ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın 109 ülkesinde milli cemiyetlere ilişkin özel kanuni düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerde genel olarak millî cemiyetlerin hukuki statüsü, kamu otoritesinde yardımcı rolü, uluslararası hareket içerisindeki konumu, amblem kullanım hakları, teşkilat yapısı, gönüllülük sistemi ve mali sürdürülebilirlik esasları düzenlenmektedir; dolayısıyla, kanun teklifimiz herhangi bir istisnai uygulama ortaya koymamakta, tam tersine, uluslararası örneklerle uyumlu bir hukuki çerçeve oluşturmaktadır" diye konuştu.

"192 ulusal cemiyetin içinde en fazla yardım yapan Türk Kızılay"

Komisyon toplantısına katılan Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise, "Kızılayımız Türkiye'de güçlü ama yurt dışına çıktığımız zaman 192 ülkenin içinde çok daha güçlü olduğunu ben gururla ifade etmek isterim. Tabii ki bu Kızılayın gücü değil, bu Türk milletinin gücü çünkü bizler yardımı Türk milletinden aldığımız bağışlarla yapıyoruz, devletten aldığımız bütçeyle yapmıyoruz. Dolayısıyla Türk milleti herhangi bir yerde bir ihtiyaç olduğu zaman kendi ihtiyacının önüne koyabilmeyi başaran bir millet, bizim geleneğimizde, tarihimizde bu var. Bu da bizi 2024 senesinde de 2025 senesinde de 192 ülkenin içinde, ulusal cemiyetin içinde en fazla yardım yapan ulusal cemiyet yapıyor. Bizim gururumuz" ifadelerini kullandı.