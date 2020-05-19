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Kızılay gönüllülerinden anlamlı bayram kutlaması

Kızılay Adana Başkanlığında görevli gönüllü gençler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkında kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:01:41 -
Kızılay gönüllülerinden anlamlı bayram kutlaması

Kızılay Adana Başkanlığında görevli gönüllü gençler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkında kutladı.


Atatürk Koruluğundaki Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı’nda gerçekleştirilen buluşmada gençler, Çanakkale’de şehit olan gençleri temsil eden heykellerin arasında yerlerini aldı. Daha sonra gençler, parktaki "Adana Bayırı" olarak adlandırılan alanda hilal oluşturup Türk bayrağı açtı. Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, bugün gençlerin 1919’da yazılan destana şahitlik ettiğini belirterek, "Çanakkale, Kut’ül Amare ve Kurtuluş savaşlarında şehit düşen ve gazi olanlara minnet duyuyoruz. Bu aziz yurdu bizlere yurt ettikleri için bizler de onları anmak istedik. Türk Kızılay olarak 152 yıldır aklımızda hep iyilik var. Savaşlarda birinci cephede Mehmetçiğimiz, ikinci cephede ise Türk Kızılay hep vardı. Bir taraftan yara sararken bir taraftan da kırık buğdayla çorba yapan bir Kızılay vardı. Dolayısıyla biz Mehmetçikle aynı cephedeyiz. Şehit ve gazilerimizi anarken, devletimizin kuruluş sürecinde her ortamda şahitlik eden bir iyilik hareketi olarak bugün de aynı duygu ve hassasiyetle gençlerimizle 19 Mayısın yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

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