0553 313 94 23

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık’tan Marmara depremi eleştirilerine yanıt:

“Asrın felaketi”nin 20.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:43
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık’tan Marmara depremi eleştirilerine yanıt:

“Asrın felaketi”nin 20. yıl dönümünde Kocaeli’de düzenlenen anma programında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Marmara Depremi’nde Kızılay’ın eleştirilerin aksine tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, “O gün sahaya ilk varan, ilk ekmek ulaştıran, ilk çorbayı kaynatan, ilk çadırı kuran, ilk yaralıya el uzatan, ilk sağlık hizmetini veren, hastanelere ilk yaralı ulaştıran tek bir kurum vardı, o da Kızılay’dı” dedi.


“Asrın felaketi” olarak adlandırılan, 17 bin 479 kişinin hayatını kaybettiği, 43 bin 953 kişinin yaralandığı Marmara depreminin 20. Yıl dönümünde Türk Kızılay bir dizi farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Düzce ve Yalova’da bir araya gelen Kızılaycılar ve sporcular, depremden en çok etkilenen güzergahları geçerek Kocaeli’ne kadar pedal çevirdi. Bu farkındalık çalışmasının ardından Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde anma etkinleri kapsamında, “Vefa Gecesi” adı altında düzenlenen törende Marmara Depremi sırasında yabancı ülkelerden gelerek Türkiye’ye yardım ellerini uzatan yabancı ülkelerde görev alan arama ve kurtarma ekiplerine plaket takdimi yapıldı. Törene Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, farklı ülkelerden gelen arama ve kurtarma kuruluşlarının yetkilileri, Kızılay yetkilileri, STK temsilcileri ve Kızılay gönüllüleri katıldı.



“İstanbul’da depremde hayatını kaybedecek olsa o inşaları gömecek yer yok”


Programda deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, İstanbul’da olası bir depremde nüfus nedeni ile arama ve kurtarma çalışmalarının yetersiz kalabileceğini ve insanların deprem anında kendilerini kurtarmaları gerektiğini ifade ederek, “Toplum tabanlı afet yönetimi çok önemli. İstanbul’da bir deprem bekliyoruz. Bizi orada kurtarmaya gelen kişiler bile depremzede olacak. Arama kurtarma ekipleri, polisler başa olmak üzere tüm ekipler depremzede olacak ve bi kendi başımıza kalacağız. Altın saat denen ilk 72 saatte birbirimizi kurtaracağiz. Bunu yaparken ne kadar becerikli ve bilgili olursak o kadar kendimizi kurtarabiliriz. Başka türlüsü mümkün değil. Şu anda İstanbul’daki deprem yönetilmez seviyede. İstanbul’da depremde hayatını kaybedecek olsa o inşaları gömecek yer yok. İstanbul’da olacak bir deprem yönetilmez bir seviyede olacaktır” dedi.



“Afette kurtarma cenazeleri gömmek, yaraları sarmak değildir”


Daha sonra konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, arama ve kurtarma ekipleri, devlet ve sivil toplum kuruluşlarından önce insanların bireysel olarak depreme hazırlanmalarını gerektiğini vurgulayarak,“1999’daki deprem döneminde yaklaşık 300-400 sertifikalı arama ve kurtarıcımız vardı. Van depreminde yaklaşık 4 bin civarında arama ve kurtarıcımız vardı. Miktad hocamızın biraz önce yüzümüze çarptığı bir gerçek vardı. İstanbul’daki, Marmara’daki kötü deprem senaryosunda, 3 fay hattının beraber kırıldığı deprem senaryosunda İstanbul’daki 30 bin müstakil binanın yıkılmasının ön görüldüğü depremde dünyanın bütün arama ve kurtarma ekiplerini toplasak 30 bin arama kurtarma ekibini tamamlayamayız.Bu noktada ne yapmalıyız? Riski azaltmazsak hazırlığımızı yapmazsak, bilinç oluşturmazsak sadece cenaze defnedilir ve kurtulanların yaraları sarılır. Afet kurtarma bu değildir” diye konuştu.



“O gün sahaya ilk varan, yaralıya ile el uzatan bir kurum vardı, o da Kızılay’dı”


Marmara depreminde eleştirilerin aksine Türk Kızılayı’nın tüm personeli ile sahada olduğunu ve insanlara ilk yardım eli uzatan kurum olduğunu vurgulayan Kınık, “O gün Kızılay sahadaydı. O gün devlet kendi bakanları, valilileri ile haberleşemeyecek bir zaaf içerisindeydi. Bizler de hazırlıksızdık. Ama 150 yıllık refleksimiz var. Kızılaycılar, insan kaynaklarında çalışanından, mali şubesinden çalışanına, vazifesine dahil olmayan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere sahaya seferber oldular. O günlerde çalışan sayımız 2 bin civarındaydı. 1999 depremi anıldığında sürekli olarak Kızılay bir günah keçisi olarak suçlanır. Kızılay’ın afet stoklarındaki olumsuzluklar dile getirilir. O gün sahaya ilk varan, ilk ekmek ulaştıran, ilk çorbayı kaynatan, ilk çadırı kuran, ilk yaralıya el uzatan, ilk sağlık hizmetini veren, hastanelere ilk yaralı ulaştıran tek bir kurum vardı, o da Kızılay’dı. Bugün biz de o günleri eleştiriyoruz. O günlerdeki hazırlıklarımızı ve hazırlıksızlıklarımızı eleştiriyoruz. Ama ben hazırsam, çocuklarım, ailem hazırsa toplum, devlet ve millet olarak hazırız”şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından 20 yıl önce yaşanan Marmara depreminde gönüllü olarak yabancı ülkelerden gelen arama ve kurtarma ekiplerinin temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ev yoğurdu nasıl yapılır? Ev yoğurdunun faydaları Doğal ev yoğurdu tarifi
    1. Ev yoğurdu nasıl yapılır? Ev..
    2. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    3. Futbol: Süper Lig
    4. Yangın çıkan evde yaralanan genci..
    5. Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan..
    6. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık’tan..
    7. Xanthos Antik Kenti tehdit eden yangın
    8. Bartın’da araç baraja uçtu: 5 kişiden..
    9. Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldı
    10. İsmail Kartal: “İlk maçlar zordur ama..
    11. Kelebekler Vadisi’nde mahsur kalan..
    12. Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan..
    13. "Enkaz altından ölülerimizi..
    14. "İnsanların yeryüzünde yaptıkları ile..
    15. Hurdaya dönen araçtan kendi imkanıyla..
    16. Kılıçdaroğlu: "Bedeli ne olursa olsun..
    17. Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
    18. Kabil’de patlama: ölü ve yaralılar var
    19. Hangi pirinçle pilav yapılır? Pilavlık..
    20. Maçın ardından
    21. Samsun'da Arkeolojik Vadi'de yürüyüşe..
    22. Çukurca'ya Moldovalı gelin geldi
    23. Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar
    24. Tunceli'de vali ve milletvekilleri..
    25. Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı
    26. Husiler İran'a tam yetkili büyükelçi..
    27. Yalçın Koşukavak: "11 tane direkt..
    28. Voleybol: Hazırlık maçı
    29. Manchester City ile Tottenham yenişemedi
    30. Simav’da motosiklet kazası: 1 ölü
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Belediye başkanı Davutoğlu’nun fotoğrafını Erdoğan’ın yanına astı! 'Fotoğrafını indirmem ahlaki olmaz'
    Belediye başkanı Davutoğlu’nun fotoğrafını Erdoğan’ın yanına astı! 'Fotoğrafını indirmem ahlaki olmaz'
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu