Kızılay, Gazze'de yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı!
Kızılay, Gazze'nin Refah kentine yönelik kara harekatı nedeniyle ara verdiği günlük 10 bin kişi kapasiteli aşevindeki sıcak yemek dağıtımına Deyr Belah bölgesinde yeniden başladı.
Kızılay, Gazze'nin Refah kentine yönelik kara harekatı nedeniyle ara verdiği günlük 10 bin kişi kapasiteli aşevindeki sıcak yemek dağıtımına Deyr Belah bölgesinde yeniden başladı.
Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, işgalci rejimin kara harekatı nedeniyle 6 Mayıs 2024'ten itibaren Refah'taki aşevi faaliyetleri sürdürülememişti.
Refah'taki El Meşru bölgesinde günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtan Kızılay aşevi, yaklaşık üç haftalık aranın ardından Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah bölgesinde yeniden hizmet vermeye başladı.
Kızılay, aşevi ile kıtlık riskinin her geçen gün arttığı Gazze'deki çatışma mağdurlarının en temel gıda ihtiyacını karşılamak üzere çalışma yürütecek.
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