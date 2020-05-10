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Aktüel

Kızılay engelli anneyi de unutmadı

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Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:43:07 -
Kızılay engelli anneyi de unutmadı

Kızılay Adana Şubesi, 500 anneye Anneler Günü nedeniyle çiçek verirken, engelli anneleri de unutmadı


Adana’da Türk Kızılay’ın organize ettiği etkinlikte, gönüllüler merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde kadınlara 500 çiçek dağıttı. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, engelli olan Sabiha Kışoğlu’nu da (73) evinde ziyaret ederek, çiçek verdi. Türk Kızılay gönüllüleri ayrıca içerisinde ekmek ve çeşitli hediyeler olan paketler de dağıttı.


Saygılı, annelerin dualarını almak için organizasyonu düzenlediklerini belirterek, “Toplumu doğuran annelerimizin gününü kutlamak, sosyal mesafe kurallarını gözeterek onların elini öpmeye geldik. Onlar bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Anneler dua, şefkat ve muhabbet demek. Kadim kültürümüzde, ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ terbiyesiyle onları evlerinde ziyaret ettik" dedi.

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