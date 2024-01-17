Kızılay “Birbirimize Candan Bağlıyız” Kan Bağış Kampanyası Başlattı

Ülkemizdeki düzenli kan bağışı oranı hâlâ dünya ortalamasının altında seyrederken kan bağışları mevsim şartlarından da etkilenebiliyor. İhtiyaç duyulan kanı karşılamak için çalışan Kızılay hem düzenli kan bağışçısı oranını artırmak hem de mevsimsel olarak düşen kan bağışlarından dolayı azalan stok seviyesini ihtiyacı karşılayacak rakamlara çıkarmak amacıyla “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, kan bağışı uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden bağış kabul eden Kızılay, 300’den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı alıyor.

Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır

Kızılay ekipleri her gün binden fazla hastaneye kan ve kan bileşeni transferi yapıyor. Kan uzun süre stoklanamayan bir tedavi aracı olduğu için kan bağışlarının 365 gün kesintisiz ve düzenli olarak yapılması gerekiyor. Kızılay, özellikle kış aylarında ve yaklaşan Ramazan ayında kan bağışı oranlarında yaşanan düşüş nedeniyle “Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır” hatırlatması yaparak kan verebilecek herkesi bağış noktalarına davet ediyor. Uzmanlar da 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabileceğini belirtiyor.

En Yakın Ekip Bilgisi www.kanver.org’da

Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, en yakın Kızılay kan bağışı noktasına gidip kan dostları arasına katılabilir. Kan bağışı süreci form doldurma, doktor kontrolü ile kan alım işlemi dahil 30 dakikayı geçmemektedir. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışında bulunabilir.

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Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden, 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından yakındaki kan merkezi bilgisi öğrenilebileceği gibi uygun tarih ve saat dilimi seçilerek randevu da oluşturabilir.