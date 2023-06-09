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Yaşam Kızılay başkanı belli oldu
Yaşam

Kızılay başkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-09 16:06:00 -
Kızılay başkanı belli oldu

Kerem Kınık'ın istifasının ardından Kızılay'ın başına Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz getirildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifasının ardından yönetim kurulu, olağanüstü genel kurala gitme kararı almıştı.

Tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Temmuz ayında düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi ise Fatma Meriç Yılmaz'ın seçimlerde tekrar genel başkanlığa gelmesi bekleniyor.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştır. 2016 yılından bu güne Genel Başkanlığı yürütmekte olan Dr Kerem Kınık'ın talebi ile alınan karar çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul'a kadar tüzük gereği 1. Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir" denildi.

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