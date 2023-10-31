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Gündem Kızılay Başkanı açıkladı: Barbar İsrail orayı da vurmuş!
Gündem

Kızılay Başkanı açıkladı: Barbar İsrail orayı da vurmuş!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 14:08:00 - 2023-10-31 14:46:01
Kızılay Başkanı açıkladı: Barbar İsrail orayı da vurmuş!

Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “Filistin Kızılay’ına yardım ederek dört senede inşa ettiğimiz insani lojistik deposu olarak kullanılan depo bombalandı ve ciddi hasar gördü” dedi.

Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “Filistin Kızılay’ına yardım ederek dört senede inşa ettiğimiz insani lojistik deposu olarak kullanılan depo bombalandı ve ciddi hasar gördü” dedi.

Kızılay’ın Ankara’nın Etimesgut Yerleşkesinde, 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasını kapsayan Kızılay Haftası kutlandı. Kızılay’ın faaliyetlerinin uygulamaları olarak çocuklara gösterildiği etkinlikte, kan bağışı, afet ve afetle mücadele, yardım kolileri hazırlama, ilk yardım müdahaleleri gibi hususlarda eğitimler verildi. Binlerce ilk ve ortaokul öğrencisinin katıldığı etkinlikte, Kızılay başkanı Yılmaz ise gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı ile Mısır’da bir dizi temaslarda bulunduğunu söyledi.

“Refah Kapısından günde minimum 100 insani tır geçmeli”

Görüşmelerin sonucunda herkesin Gazze’ye yardıma götürme noktasında hem fikir olduğu belirten Yılmaz, “Refah kapısından giren tır sayısı günde en fazla 20’yi buluyor. Günde 8 ile 20 arası ki bu olay yaşanmadan önce normalde ticari tırlarla beraber saydığımızda 400, insani malzemeler açısından 100 tırın minimum gerekli olduğunu bizler biliyoruz” diye konuştu.

“İnşa ettiğimiz insani lojistik deposu bombalandı”

Filistin Kızılay’ı ile temasta olduklarını dile getiren Yılmaz, insani koridorun yeterli büyüklükte olması gerektiğine dikkati çekerek, “Damla damla gönderilen yardımların oraya yeterli gelmediğini biliyoruz. İnsani yardım alanlarının bombalanmaması ki biliyorsunuz daha geçen gün Filistin Kızılay’ına yardım ederek dört senede inşa ettiğimiz insani lojistik deposu olarak kullanılan depo bombalandı ve ciddi hasar gördü” ifadelerine yer verdi.
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Öte yandan Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) güvenlik konseyi daimi üyelerine de bir mektup yazdığını anlattı. Mektupta insani hukukun ve insan onurunun korunmasında tarihi bir yükün omuzlarında olduğunu vurgulayan Yılmaz, sivillerin öldürülmemesi noktasında bir karar alınması gerektiğini aktardı. Yılmaz, bütün dünyayı tek ses olmaya çağırdıklarını belirterek, söz konusu bombardımanların durdurulması konusunda da çağrı yaptı.

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