Kızılay, 394 kişilik ekibiyle afetzedeleri yalnız bırakmadı

Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, ilk günden 36 araçla sel bölgesine gelen ekiplerin önemli ihtiyaçları hızlıca giderdiğini, 87 bin 849 kişiye sıcak yemek, mağdurlara 6 bin 926 adet gıda kolisi ve 204 bin 147 litre suyun dağıtıldığı bilgilerini verdi. Afetzedelere 4 bin 399 adet hijyen setinin verildiğini de belirten Kısacık, "Aynı zamanda sel mağdurlarına şimdiye kadar 149 bin ikramlık malzeme, bin 500 adet dezenfektan, 25 bin 330 adet maske dağıtıldı" dedi. Kısacık 750 kişiye ise psikososyal destek sunulduğunu söyledi.