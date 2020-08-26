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Medya ‘Kızıl Elma’nın klibi çekildi
Medya

‘Kızıl Elma’nın klibi çekildi

İletişim Başkanlığınca, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü dolayısıyla “Kızıl Elma” marşı ile marşın yer aldığı video klip hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kızıl Elma” marşının yer aldığı klibi, “Bizim için ‘Kızıl Elma’ büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebelitarık’tan Hicaz’a, Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir” sözleriyle Twitter hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:45:00 -
‘Kızıl Elma’nın klibi çekildi

“Kızıl Elma” marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi’nden Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna, İstanbul’un Fethi’nden Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına, 15 Temmuz Destanı’ndan bugüne, aynı ruhun taşındığı temalar üzerine kurgulandı.

Klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fetih suresinin ilk ayetlerini okuması da yer aldı.

Kızıl Elma marşı

“Canlar canının yolunda ancak/ Kızıl elma hedefine ulaşılacak/Vadedilmiş olan ilahi nur Hak/ Ebedi mutlak hakim olacak

 Kızıl elmanın fethiyle ancak/ Yeryüzü sükun huzur bulacak/ Geliyoruz ey şanlı al bayrak/ Vatan aşkıyla her köşe bucak 

Arşa yükselsin tekbir sesleri/ Allah-u Ekber arş ileri/ Türk’ün askeri candır siperi/ Kahraman yurdumun onur izzeti 

Arşa yükselsin tekbir sesleri/Allah Allah diyerek dönmeyiz geri /Vur ki inlesin zalimin sesi /Yedi cihan duysun hür sesimizi

Şanlı Türkiyem al bayrağına/ Bağlıyız gönülden canım vatana/ Başlar koyar yoluna tüm cihanda/ Şu çılgın Türkler hilal uğruna

Haydi Türkiyem Allah aşkına/ Tarihe bir daha damga vurmaya/ Ey aziz millet vatan namına/ Yeniden nesillere ilham olmaya

Malazgirt’te şahlanan Sultan Alparslan/ Kuruluş’ta Osman Gazi oluyor bu kan/ Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan/ Çanakkale meydanında çocuk kahraman

Nesebinden geliyor yine aynı kan/ Dirilişle yeniden yazıyor destan/ İ’la-yi Kelimetullah bekliyor cihan/ İstikamet kızıl elma vermeyiz aman

Malazgirt’te şahlanan Alparslan gibi/ Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi/ Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi/ Hedefimiz kızıl elma marş ileri.”


Yeni Akit Gazetesi
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