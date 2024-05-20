Kızıl Elma yürüyüşünü asla durduramayacaklar! Erdoğan ve Hakan Fidan bunu yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 2071 hedefleri doğrultusunda, ülkenin iç ve dış politikada karşılaştığı sorunlara stratejik yaklaşımlar sergilediğini vurgulayan Erdoğan, dış politika ve milli güvenlik konularında Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdüreceğini belirtti. Türkiye'nin, Başkan Erdoğan liderliğinde kararlı yürüyüşünü sürdürdüğünü söyleyen Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, büyük hedefin "KIZIL ELMA" olduğunu ifade etti. Erandaç, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri sadece bugün için değil YARINLAR İÇİN DE dikkate değer, çok kıymetli ve geleceğin rehberidir: "Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz.

Siyaseti yüksek gerilim hattına hapsetmek isteyenler her zaman olacaktır ama olmasını istemiyoruz.

FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar, görüyoruz ki asla boş durmuyorlar.

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Siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar var Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Daha önce de bu tarz teşebbüslerle karşılaştık Allah'a hamdolsun hepsinden güçlenerek çıktık. Yine aynısı olacak, fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız." 31 Mart seçimlerinden sonra içte ve dışta birbirinden farklı gibi görünen birçok gelişmeyi aynı parantez içinde değerlendirmeliyiz. "Kuklacı Atlantik"in doğusunda ve batısında, derin (Haçlı-Evanjelik-Siyonist) odakların hedefinde Türkiye var. Siyasi ve ekonomik istikrarı kırarak Türkiye'yi jeopolitik hamleler yapamaz hale getirmeyi hayal ediyorlar. Her zaman olduğu gibi amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Bağımsız Türkiye ve Kızıl Elma yürüyüşünü asla durduramayacaklar. Dr. Hakan Fidan'ı MİT Başkanlığı dönemi ve Dışişleri Bakanlığı sürecinde yakından izliyorum.

Başkan Erdoğan'ın Küresel Liderliğinde "Büyük Türkiye" hedeflerine ulaşmada etkili bir aktör olarak görev yapıyor.

Türkiye'nin "uluslararası gündemi belirleyen, gerektiğinde oyun kuran, gerektiğinde oyun bozan etkin ve müessir bir aktör olma konumunu güçlendirme" hedefini vurguluyor.

Dr. Hakan Fidan, Türkiye'nin stratejik hedeflerine yönelik ortaya geniş kapsamlı bir dış politika koyuyor. (...)

SONUÇ: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, Milli dış politika perspektifiyle içinde bulunduğumuz durumu doğru anlama, analizler ışığında geleceği öngörme ve planlama, muhtemel senaryolara da hazırlıklı olma yolunda yürüyor. BÜYÜK HEDEF: 2071. KIZIL ELMA."