Kızı suikastte öldürülmüştü! Dünyayı nükleer silahla tehdit etti

Geçtiğimiz günlerde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu kızı Daria Dugina'yı kaybeden Rus siyaset bilimcisi Aleksandr Dugin, katıldığı çevrimiçi toplantıda Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu.

Ukrayna'da yürütülen savaşın Rusya için "varlık-yokluk mücadelesi" olduğunu kaydeden Dugin, Ukrayna'nın Batı hegemonyasında olduğunu söyledi:

"Ukrayna, Rusya'ya zarar vermek ve sınırlamak için dizayn edildi. Ukrayna'yı kaybetmek Batı için kayıptır ama büyük bir kayıp değildir. Rusya, NATO çıkarlarını ve varlığını, AB ve ABD'nin varlığını tehdit etmiyor."

"Nükleer silah kullanırız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de nükleer silah kullanımıyla ilgili daha önce benzer bir açıklama yaptığı hatırlatan Dugin, "Her şey hala kontrol altında ve plana göre gidiyor. Rusya bu savaşı (Ukrayna Savaşı) kaybettiğini ve egemenliğinin tehdit edildiğini görürse, şüphesiz nükleer silah kullanacaktır" diye konuştu.



Rus lider Putin, Nisan ayında yaptığı açıklamada, "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" demişti. Putin'in bu ifadeyle, balistik ve nükleer silahları kastettiği ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, 3. Dünya Savaşı'ndan ve nükleer savaştan kaçınmak için Rusya'nın elinden geleni yaptığını kaydederek, "Şu anda bu konuda belirgin bir risk var. Tehlike ciddi ve gerçek. Bunu hafife almamalıyız" şeklinde konuşmuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rusya'nın taktik nükleer silahları yalnızca meşru müdafaa için kullanacağını belirtmiş, "Askeri hedeflere ulaşılması için Ukrayna'da nükleer silahı kullanmaya gerek yok. Çünkü görev onlar kullanılmadan da kazanılabilir" demişti.