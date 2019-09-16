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Kızı, kazada hayatını kaybeden fahri müfettiş babası için adalet arıyor

Antalya’da kaldırımda yürürken kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden gönüllü fahri trafik müfettişinin kızı, babası için adalet arıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:17
Kızı, kazada hayatını kaybeden fahri müfettiş babası için adalet arıyor

Antalya’da kaldırımda yürürken kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden gönüllü fahri trafik müfettişinin kızı, babası için adalet arıyor. Gözde Çalık, “Sürücüler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Biz bu durumla ilgili bir itirazda bulunduk. Ama mahkeme, tarihin yakın olduğunu ve durumun mahkeme sürecinde değerlendirileceğini söyledi” dedi.


Kaza, 23 Temmuz Salı günü saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.G. (45) isimli araç sürücüsü ile Ö.G. (49) isimli araç sürücüsü, 1492. ve 1524. Sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Araçlardan B.G.’nin kullandığı araç kontrolden çıkarak, o sıra kaldırımda yürüyen gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı’ya (65) çarptı. Kaza sonrası sürücüler yaralanmazken Niyazi Hayırlı ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Hayırlı’nın ilk 24 saat içerisinde beyin ölümü gerçekleşti, ardından 4 gün sonrası hayata gözlerini yumdu. Kaza sonrası ifadeleri alınan her iki sürücü, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hayırlı ailesi ise mahkemenin kararına itiraz etti. Adliye önünde açıklamada bulunan Hayırlı’nın kızı Gözde Çalık, “Sürücüler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Biz bu durumla ilgili bir itirazda bulunduk. Mahkeme, tarihin yakın olduğunu ve durumun mahkeme sürecinde değerlendirileceğini söyledi. Henüz bu konuyla ilgili gelişme olmadı. Daha önce bahsettiğimiz gibi, iki aracın birinin dur tabelasına uymadan yola çıkması, diğer yoldan gelen aracın kontrolsüz hızı nedeniyle babamı kaybettik” dedi.


Adalete olan inançlarını tekrar kazanmak istediklerini ifade eden Çalık, suçluların gereken cezayı almalarını talep etti.



“Emsal teşkil eder”


Çalık, “Babam suçsuz bir insan, kaldırıma yürüyor, emekli fahri müfettişi, aynı zamanda milli eğitim müfettişi ve hiçbir kusuru yok. Suçluların aldıkları ceza umarım benzer davalar için emsal teşkil eder” diye konuştu.


İlerleyen günlerde ise duruşma görülecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:17
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