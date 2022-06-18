Kızartma yağından uçak yakıtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık yağlarla ilgili yeni bir yönetmelik hazırladı. Yönetmeliğe göre, atık yağlar çevreye zarar vermeden değerlendirilecek. Geri dönüşümü sağlanan yağlar havacılık alanında yakıt olarak kullanılacak.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre taslak yönetmelikle gıda amacıyla kullanılan tüketim sonucu atık durumuna gelmiş bitkisel ve hayvansal yenilenebilir katı veya sıvı yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağlar çevre ve insan sağlığına zarar verilmeden geri dönüşüme alınacak. Atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde sadece biyodizel yakıt veya havacılık alanında kullanılan yakıt üretiminde değerlendirilecek. Atıkları yakıta çevirecek tesisler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun teknik düzenlemelerine uyumlu çalışacak. Atık yağları rafine edecek şirketlerin deneme üretimi yapması zorunlu olacak. Deneme üretimleri ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi tarafından raporlanacak ve bakanlığa sunulacak.

Ayrıca taslak yönetmelikle yağ atıklarının kanalizasyon, deniz, göl ve akarsulara dökülmesinin engellenecek. Yeraltı ve yüzey suları ile toprak korunacak, yağların yakılarak atmosfere zarar vermesinin önüne geçilecek. Atık yağların oluşturduğu çevresel kirlenme ve bozulmanın zararlarından atık yağ üreticileri, toplayıcıları sorumlu olacak. Bakanlık “kirleten öder” prensibi ile atık yağların çevreye verdiği zararın giderilmesi için gerçekleştirilen harcamaların faturasını da çevreyi kirletenlere kesecek. Kurallara uymayanlara ağır para cezaları uygulanacak.