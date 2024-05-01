Kızartma yağına 1 veya 2 damla eklediğinizde patatesler çıtır çıtır oluyor ve restoran usulü oluyor! 24 saat...
Patates kızartması hazırlarken bilmeniz gereken lezzet tüyosu! 24 saat süren çıtırlık... Patates kızartmasının çıtır çıtır olmasını sağlayacak öneriler..
Patates kızartması hazırlarken bu tüyolara dikkat ederek, mükemmel lezzette çıtır çıtır patates kızartmaları elde edebilirsiniz.
Patates kızartması yaparken lezzetin sırrı, kızartmanın çıtır çıtır olmasıdır.
İşte patates kızartması hazırlarken bilmeniz gereken lezzet tüyoları:
1. Patates Seçimi:
Patates kızartması için en uygun olan patates türü, yüksek nişasta içeren ve az su barındıran patateslerdir. Bu nedenle, kızartma için Rus, Dore, Bintje gibi nişasta oranı yüksek patates türlerini tercih etmelisiniz.
2. Patatesleri Doğru Kesin:
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Kızartacağınız patateslerin daha çıtır olmasını istiyorsanız patatesleri kesme şeklinize dikkat etmelisiniz. Patatesi ince dilimler halinde keserek daha hızlı pişmesini ve çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.
3. Patatesleri Önceden Islatın:
Patatesleri kızartmadan önce soğuk suyla yıkayarak nişastasını azaltabilir ve daha kıtır bir kızartma elde edebilirsiniz. Islatılmış patatesleri iyice kurulayarak fazla suyunu alın ve ardından kızartma işlemine geçin.
4. Doğru Sıcaklıkta Kızartın:
Patates kızartması yaparken yağın sıcaklığının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Patatesleri önce düşük sıcaklıkta önlü arkalı hafifçe kızartın, ardından sıcaklığı yükselterek altın rengi alana kadar kızartmaya devam edin.
5. Kızartma Sonrası Süzme:
Kızartma işlemi bittikten sonra patatesleri yağlı kağıt veya havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını süzün. Bu sayede patatesleriniz daha hafif ve lezzetli olacaktır.
ELMA SİRKESİ YÖNTEMİNİ DENEYİN
Patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlayacak bir diğer yöntem ise kızartma yağının içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi eklemektir. Elma sirkesi, yağın sıcaklığının düşmesini sağlayarak patateslerin daha yavaş pişmesini ve çıtırlaşmasını sağlar.
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