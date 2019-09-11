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Kızarmış ekmek zararlı mıdır?

Kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında olan kızarmış ekmekler hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde gizli. İşte, merak ettiğiniz "Kızarmış ekmek zararlı mı?" sorusunun cevabı...

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:42
Kızarmış ekmek zararlı mıdır?

Kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında olan kızarmış ekmekler hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde gizli. İşte, merak ettiğiniz "Kızarmış ekmek zararlı mı?" sorusunun cevabı...

Özellikle tüm ailenin aynı anda sofraya oturduğu pazar kahvaltıların sultanıdır kızarmış ekmek. Kızarmış ekmek son derece lezzetlidir. Kızarmış ekmeğin kalorisinin daha az olduğunu düşünenler ise sofralarından bu gıdayı eksik etmez. Ancak kızarmış ekmek sanıldığı gibi masum değil.

Kızarmış ekmek zararlı mı?

Yapılan bilimsel araştırmalar nişasta içeren ekmek ve patates gibi gıdaların kızartıldığında sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiğini ortaya koymuştur. Nişastalı gıdaların kızartma işlemi sırasında akrilamid isimli kimyasal ortaya çıkıyor. Söz konusu bu kimyasal ise kansere yol açan maddelerden biri.

Patates zararlı mı?

Uzmanlar sağlık için ekmeğin kesinlikle kızartılmaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca patates kızartması yapılacaksa; patatesin en az bir saat suda bekletilmesi tercih edilmeli.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:42
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