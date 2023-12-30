Kızarıp bozarıyor! ‘Sözcü’süne saldırdı

Buğra Kardan İstanbul

İstanbul’a çivi çakmayan, şehri borca boğan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zor günler geçiriyor. Yatırımdan kaçınan, eser ortaya koymayan, İstanbullunun parasını pulunu çarçur eden İmamoğlu’nun psikolojisi bozuluyor. Reklam firmalarına, muhalif medya kurumlarına milyarlar yağdıran İmamoğlu hayata geçirmediği projeler anımsatılınca terliyor. Hükümeti hedef alan iddiaları yalanlanınca da şekilden şekile giriyor.

Kızarıp bozariyor

İmamoğlu konuk olduğu TV kanallarında iyi bir imtihan veremiyor. Nitekim İmamoğlu fonladığı Sözcü TV’nin yayınında sinirlerine hakim olamadı. Ekrem İmamoğlu, yayında 100 bin konut vaadini yerine getirmediği, deprem ve kentsel dönüşüm konusunda bir adım atmadığı gerçeğini perdelemek için TOKİ’ye saldırdı. Ülke genelinde yürütülen sosyal konut projeleri için “Hayal” nitelemesinde bulunmasının ardından TOKİ Başkanı Ömer Bulut cevap hakkını kullanmayı talep edince İmamoğlu korkuya kapıldı. Birden bire kızarıp bozaran ve bu talebi dillendiren sunucuyu azarlayan, yorumculara çıkışan İmamoğlu’na tepki yağdı.

İmamoğlu'na tepki yağdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kandil’in kuklası DEM’in kapısını aşındırdığına, İmralı’nın sesi Pervin Buldan’la görüştüğüne, Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öptüğüne değinmeyen İmamoğlu’nun bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısında şehit olan 12 Mehmetçik üzerinden hükümete suçlamalar yöneltmesi de öfkeyle karşılandı. Gezi provokatörü Can Atalay’ın yerinin TBMM olduğunu iddia etmesi ise tepki çeken bir başka konu oldu. Gazeteciler ile yazarlarca İmamoğlu’nun Sözcü TV’nin yayınında planları ve projeleri yerine yalanlarını sıraladığına, yalanlarının yüzüne vurulmasından çekindiği için beslediği yorumculara çattığına dikkat çekildi ve “Boş iddiaları ve ithamları ortaya çıkınca İmamoğlu’nun hâlet-i ruhiyesi bozuluyor” denildi.