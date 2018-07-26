Kız kardeşini kaçıran baba oğula kurşun yağdırdı!

Kastamonu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde bir süre önce kızlarının kaçırıldığı iddiası ile Kendir ailesine husumet besleyen Atasoy ailesinin küçük oğlu 17 yaşındaki E. Atasoy, bugün pazar kurulan Alatarla köyünde Kendir ailesinin pazara gelmesini bekledi.

E. Atasoy, Kendir ailesinin 41 EZ 347 plakalı otomobil ile pazara girdiği sırada yanında bulunan silahla araca kurşun yağdırdı. Kurşunlar, otomobile ve araç içerinde bulunan Halil Kendir ile oğlu İzzet Kendir’e isabet etti. Silahlı saldırı sonucu Halil Kendir olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu İzzet Kendir (43) ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden ve ameliyata alınan İzzet Kendir'in başına isabet eden kurşun çıkartılamazken, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan E. Atasoy ise, jandarma trafik ekiplerinin duyarlılığı sonucu silahı ile birlikte yakalandı. E. Atasoy, ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Halil Kendir'in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaçırıldığı iddia edilen kızın reşit olduğu ve rızasının da bulunduğu belirtildi.