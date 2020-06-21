Kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Korona virüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Korona virüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı.
14 günlük karantina sürecinde bu ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacağını belirtildi.
Öte yandan, karantinaya alınan binaların önünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önlem aldı.