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Yaşam Kız çocuklarına 'cinsel şiddet' iddiası emniyeti harekete geçirdi!
Yaşam

Kız çocuklarına 'cinsel şiddet' iddiası emniyeti harekete geçirdi!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adana'da kız çocuklarına cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:21:00 -
Kız çocuklarına 'cinsel şiddet' iddiası emniyeti harekete geçirdi!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformlarında, Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli S.K., 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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