0553 313 94 23

Kız çocuklarına ‘anne’ şıklığı

Kız çocukları anneleri ile şıklık yarışına giriyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:20
Kız çocuklarına ‘anne’ şıklığı

Kız çocukları anneleri ile şıklık yarışına giriyor. Paltodan, abiyeye kadar oluşturulan koleksiyonlar çocukların ve ebeveynlerin ilgisine sunuluyor.


Bebek ve çocuk modasının kalbinin attığı İstanbul Kids Fashion, 200 markanın katılımıyla ziyarete açıldı. Fuarda, 0-16 yaş grubu için 2019-2020 sonbahar-kış sezonuna yönelik bebek çocuk giyim, abiye, pijama, iç çamaşırı, çorap, aksesuar, ev tekstili, mobilya gibi tüm alt sektörlerden geniş yelpazede ürünler sergileniyor. Fuarda 4 günde 80 ülkeden ziyaretçiler bekleniyor.



Fuarda, çocuklar için tasarlanmış birbirinden farklı tarzda iç ve dış giyim ürünleri sergileniyor. Bunların arasında ise kız çocukları için tasarlanan abiyeler dikkat çekiyor.Anneleriyle aynı şıklığa bürünmek isteyen kız çocuklarına özel dizayn edilen abiyeler göz alıyor. Hem şıklık hem de kumaş olarak ‘anne’ tarzına kafa tutan abiyeler,Türkiye’den dünya pazarına da sunuluyor.



“Çocuklar görselliği ön plana çıkaracak ürünleri seçiyor”


Konuyla ilgili olarak bu alanda faaliyet gösteren firma sahibi Efe Şenol, “Özellikle söylememiz gereken şey şu;annelerin giydiği materyal kumaşların aynılarını ve benzerlerini çocukta da uygulamak için kullanılan bir trend var. Hatta anne çocuk modası ve baba çocuk modası gibi durumlarda söz konusu olabiliyor. Tüm bunların neticesinde de materyal olarak olsun, aksesuar olarak olsun, uygulama olarak olsun çocuklar daha eğlenceli, daha kabarık elbiseleri ve görselliği ön plana çıkartacak olan modelleri seçiyor ve beğeniyorlar” dedi.



İki tür bulunuyor; tüllü ve kumaş elbiseler


Global dünya modasının hızlı bir şekilde değiştiğini belirten Şenol ,”Biz modellerimizi ikiye ayırıyoruz tüllü elbiseler bunlar dünyada düğün elbiseleri, doğum günü elbiseleri, seremoni elbiseleri oluyorlar. İkinci ise kumaş elbiseler kullanıyoruz. Kumaşı anneler ve çocuklar da giyebiliyor. Bayan modasında öncülük edecek danteller ve tüller kullanıyoruz” şeklinde bilgi verdi.



“Daha iyi hizmet ve daha kaliteli ürünler sunmalıyız”


Ürünlerinin büyük bir kısmını ihraç ettiklerini kaydeden Şenol, Türkiye’nin çok ciddi bir tekstil ülkesi olduğunu belirterek, “Türkiye çocuk anlamında olsun, üretim anlamında olsun çok ciddi bir tekstil ülkesi ve üretim kapasitesi çok fazla ancak markalaşma anlamında, marka bilirliği anlamında çok geride kalıyoruz. Daha çok bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor. Müşteriye daha iyi hizmet ve daha kaliteli ürünler sunmamız gerekiyor. Gün geçtikçe de bunun çok daha ileriye gittiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz” diye konuştu.


0-16 yaş arası grubu sonbahar-kış sezonu çocuk hazır giyim, aksesuar, ev tekstili ve mobilya tasarımlarının sergilendiği fuar, 29 Haziran’a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine açık olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:20
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Söke Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen toplu iş sözleşmesi imzaladı
    1. Söke Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen..
    2. Elazığ’da İpekböceği Yetiştiriciliği..
    3. Çay sanayicisi şikayetçi
    4. Aylan Kürdi’nin kısacık hayatı film..
    5. Seçer: “Halkımdan aldığım mesajı..
    6. GÜNCELLEME 3 - Edirne'de düzensiz..
    7. Denizde bulduğu taşın araştırılmasını..
    8. Bulgarlar Kayseri’ye Hayran Kaldı
    9. SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN..
    10. Kaymakam Aydın, asfalt çalışmalarını..
    11. Kremlin: "G20 Zirvesi’nde Putin ve..
    12. Bakan Akar'dan 'terhis' açıklaması!
    13. Parlamento kritik yasayı onayladı!..
    14. Mardin’de dijital dönüşüm, e-ticaret..
    15. ANALİZ- Gürcistan'daki protestocuların..
    16. Aile boyu torbacılar
    17. Beşiktaş’ta transfer hamleleri başlıyor
    18. Protestocular Hong Kong'un G20..
    19. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    20. Suriye’de şehit olan uzman onbaşı..
    21. MKE Ankaragücü'nde kongre kararı
    22. Antalya’da 2 metre boyunda köpek..
    23. Gerilim tırmanıyor, F-35'ler..
    24. Akar: "Terörle mücadele hem yurt..
    25. Spot piyasada elektrik fiyatları
    26. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Askeralma..
    27. Iğdır’da teröristler taciz ateşi açtı
    28. Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit..
    29. Bursalı Espor takımı, Avrupa ligi..
    30. Fener Ol’da SMS adedi 1.6 Milyonu geçti
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler