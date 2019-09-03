Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı Erzurum’da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Erzurum’da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Yakutiye ilçesine bağlı Gülahmet Caddesi üzerinde iddialara göre, 4 yaşındaki S.D. evlerinin önünde oyun oynarken tanımadığı bir kişi tarafından bir apartmana götürüldü. Durumu gören S.D.’nin annesi mahalleliden yardım istedi.S.D.’yi taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin linç girişiminde bulunduğu polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirip ilk önce hastaneye daha sonra da polis merkezine götürüldü.

Taciz iddiası üzerine yabancı uyruklu şahsın evine girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis müdahale etti. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.