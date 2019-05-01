Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan adamı doğduğuna pişman ettiler Adıyaman'da, kız çocuğuna cinsel istirmarda bulunduğu iddia edilen adam, çocuğun yakınları tarafından dövüldü.

Adıyaman'da, komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddia edilen Emrah E. (33), çocuğun yakınları tarafından dövüldü. Evine gizlenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Meydan dayağı yedi Bir çocuk babası Emrah E. (33), öğleden sonra, aynı apartmanda oturan komşusunun kızı T.Ç.'yi taciz etti. Apartman girişinde tacize uğradıktan sonra çığlık atarak eve kaçan çocuk, durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine apartman girişine inen çocuğun yakınları, Emrah E.'yi dövmeye başladı. Olayı duyanlar durumu polise bildirdi. Bayınlık geçirdi İhbarla bölgeye giden polisler, bu sırada evine gizlenerek kendisini korumaya çalışan Emrah E.'yi gözaltına almak istedi. Polislerin gözaltına almaya çalıştığı sırada baygınlık geçiren Emrah E., çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste kendine gelen Emrah E., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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