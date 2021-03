Kız babası Cumhuriyet yazarları sessiz! "Sokaklar daha güvenli" diyen Mine Söğüt'ün evde yaşadığı ortaya çıktı

yeniakit.com.tr

"Başörtüsü kadının esaretidir” diyen Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ün, genç kızların baba evinden sokaklara kaçmasını telkin ettiği ve adeta ‘fahişeliğin propagandasını’ yaptığı ‘Baba evini derhal terk edin’ başlıklı skandal yazısına tepkiler sürüyor.

Genç kızları fuhşa teşvik eden Söğüt, 29 yıldır evli

Adeta ‘Fuhuş sektörüne nasıl eleman kazandırılır?’ konulu yazısında sokağın daha güvenli olduğunu yazan Mine Söğüt'ün Bodrum'da bir ev hayatı yaşadığı tespit edildi.

Genç kızlara baba evinden kaçıp sokaklarda 'fahişelik yapma' çağrısında bulunan ve her gün televizyonlarda gündeme gelen bataklığa düşmüş kadınlar gibi fuhuşa sürükleme maksadı taşıyan Söğüt'ün çeyrek asrı aşkın bir evliliği olduğu belirlendi.

"Hayatınızın hedefine “evliliği” değil, mutluluğu koyun" ifadeleriyle çelişen Mine Söğüt'ün genç kızları fuhşa teşvik ederken 29 yıldır Bahadır Baruter ile evli olduğu belirlendi.

Cumhuriyet yazarları Mine Söğüt ile aynı fikirde mi?

Aile hayatı bulunan ve kız babası olan Cumhuriyet yazarlarının Mine Söğüte karşı sessiz kalması ise dikkat çekti.

Başta kız çocukları ve aile hayatı bulunan Cumhuriyet yazarlarından Mustafa Balbay, Emre Kongar, Işıl Özgentürk, Orhan Bursalı'nın Mine Söğüt'ün bu sözlerine katılıp katılmadıkları merak konusu oldu.

Mine Söğüt genç kızlara 'fahişe'lik çağrısı yaptı

Yeniakit.com.tr'den Rabia Ateş'in haberine göre, Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, adeta ‘fahişeliğin propagandasını’ yaparak genç kızlara, baba evinden kaçıp sokaklarda yaşamaları için çağrıda bulundu.

Genç kızları fuhşa sürüklemek istiyorlar

Müslüman Türk toplum yapısını dejenere ederek ahlaksızlaştırmak isteyen kirli zihniyet her gün yeni bir skandala imza atıyor. ‘Kadın hakları’ adı altında ‘feminizm’ zırvalığını yaymaya çalışarak ‘erkekleri’ büsbütün suçlu göstermeye çalışan zihniyet, şimdi de genç kızları fuhşa sürüklemenin alt yapısını hazırlıyor.

Laikçi yaşam biçimini benimseyen kesim tarafından gençlere ‘ateizm’ ve ‘feminizm’ aşılanarak gelenek ve inançların altına dinamitin döşendiği günümüzde, cinsiyetsizliğin yolunu açan ‘İstanbul Sözleşmesi’ ile aile yapısına darbe indirilmeye devam edilirken, şimdi de genç kızların sığınak limanı 'baba ocağı' hedef alınıyor.

'Erkek düşmanlığı'ndan 'baba düşmanlığı'na

‘Erkek’ düşmanlığını ‘baba’ düşmanlığına dönüştürmeye çalışarak gelenek ve inançların yok sayılmasını arzulayan kirli zihniyet kendini 'Cumhuriyet'te ifşa etti.

İslam’ı hedef alarak ‘Başörtüsü kadının esaretidir’ diyen Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, ‘Baba evini derhal terk edin’ başlıklı skandal bir yazı ile genç kızlara ahlaksızlığın pazarlamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin onayından geçen yazıda Söğüt, Türk toplumunda özellikle kız çocukları için önemli bir sığınak olarak görülen ‘baba ocağını’ hedef alarak ‘baba evinin güvenli bir yer olmadığını, sokakların baba evinden daha güvenli olduğunu’ söyleyerek genç kızlara baba evini terk etmeleri çağrısında bulundu.

Geleneksiz inançsız bir gençlik arzusu

Fuhuş çetelerinin cirit attığı sokakları, baba evinden daha güvenli gören Söğüt, “Geleneklerin, inançların, korkuların pabucunu dama atın.” diyerek gençleri anane ve inançlarından kopmaları gerektiğini savundu.

Genç kızların sokaklara düşmesi için önce gelenek ve inançlarından koparılması gerektiğini bilen Söğüt, gelenek ve inançların pabucunun dama atılması çağrısında bulundu. Zira inancına ve geleneklerine bağlı bir genç kız, sokakların kendisi için p….lerin sermaye kapısı olduğunu biliyor.

"Baba evini terk edin” çağrısı



'Başörtüsü yasağını biz kaldırdık' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tetikçi medyası Cumhuriyet gazetesinden yayınlanan ve adeta ‘Fuhuş sektörüne nasıl eleman kazandırılır?’ konulu yazıda daha da ileri giden Söğüt, “Hayatınızın hedefine “evliliği” değil, mutluluğu koyun. Sevişmenin kirlenmek olduğu safsatasını da hemen unutun. Cinsiyetçi deyimlerin utanç verici mirasını reddedin. O baba evini terk edin.” ifadelerini kullandı.

Genç kızları ‘özgürlük’ adı altında ahlaksızlığa çağırarak zehirleyen Söğüt, aile yapısını tahrif eden ahlaksız ve kışkırtıcı yazıda, “Kaçın o evden, size dayatılan hayatı değil, kendi tercih ettiğiniz hayatı yaşayın. O tekinsiz baba evini terk edin kızlar; derhal terk edin.” dedi.

'Anneniz gibi olmayın...'

‘Babasının kızı’ olanları ‘kucakların kızı’ olmaya çağıran Söğüt, "Geçmişin hatalarını genetik bir günah gibi siz de anneleriniz gibi boynunuzda taşımayın. Sokaklar, size “Hayır” deme hakkı tanımayan ve sizi çocuk doğurmakla, namuslu olmakla, başını yerden kaldırmamakla, tane tane pilav yapmakla, her yeri “bal dök, yala” kılmakla, başınıza gelecek her şeye ama her şeye katlanmakla cezalandıran o kadim ahlaktan daha kötü değildir. Ahlak, asıl siz dilediğiniz gibi yaşamadığınız sürece çökmekte." sözleriyle fuhşu meşrulaştırmaya çalışırken hem kadınları çocuk doğurmamaya teşvik etti hem de anaların doğurduğu kızlara rol vermeye çalıştı.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ün ‘namussuzluk’ çağrısı vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Öte yandan Söğüt daha önceki yazılarında da kadın cinayetlerinden İslam ve toplum ahlakını sorumlu tutarak, inançların ve ahlakın sorgulanması gerektiğini söylemişti.

Yetkililere çağrımız!

Cumhuriyet gazetesinin onayından geçen ve genç kızlara adeta ‘fuhşun’ pazarlamasını yapan Mine Söğüt’ün kaleminden çıkan yazı için yetkilileri göreve çağırıyoruz!

Türk toplum yapısıyla bağdaşmayan ve ‘baba evini’ tehlikenin merkezi olarak gösteren yazı için yetkililer bugün devreye girmeyecekse ne zaman girecek? Binlerce aile kız evlatlarını genelevlerde ve genelevleri aratmayan fuhuş yuvalarında ararken mi?

Baba ve kızları karşı karşıya getirecek ve belki de cinayetlere kapı aralayacak bir suça teşvik eden Mine Söğüt'ün 'basın özgürlüğü' adı altında yaptığı 'fuhuş çağrısı' için harekete geçmenin tam zamanı!