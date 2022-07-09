Kıymalı pide tarifi nasıl yapılır? Pide tarifleri: Bafra pidesi (Kapalı Pide) enfes

Kıymalı pide tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı şeker

2 yumurta (birinin sarısını üzeri için ayırın)

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 paket toz maya

5-6 su bardağı kadar un

İç malzemesi için;

250 gr kıyma

1 kuru soğan (ince kıyılmış)

2 domates(küp küp doğranmış)

2 sivri biber (küçük doğranmış)

1 çorba kaşığı domates salçası

Bir tutam maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Arzuya göre üzerine kaşar peyniri rendesi

Kıymalı Pide Nasıl Yapılır?

Artık dışarıda kıymalı pide yemek zorunda kalmayacaksınız! Evinizde çok kolay malzemeler ile mutfağınızı buram buram kıymalı pide kokutacak kıymalı pide tarifini sizinle paylaşıyoruz. İç harcını patatesli pide, peynirli pide ya da sebzeli pide olarak da yapabilirsiniz. Ama emin olun en güzeli ve en vazgeçilmezi kıymalı pide olarak biliniyor. İftar sofralarının da şimdiden baş tacı olacak bu lezzeti mutlaka evinizde deneyin. Peki, evde kıymalı pide nasıl yapılır? İşte kıymalı pide tarifi...



Evde kıymalı pide nasıl yapılır? Evde pide tarifi

Birinci adım: Derin bir yoğurma kabına ılık suyu, mayayı, şekeri, yumurtayı ve zeytinyağı alıp çırpın.

İkinci adım: Unu yavaş yavaş ilave ederek hamuru karıştırmaya başlayın. Tuzu ilave edelim. (Hamurun çok iyi kabarması için tuzu en son ekleyin.)

Üçüncü adım: Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin ve üzerini kapatıp ılık bir yerde 45 dakika mayalandırın.

Dördüncü adım: İç malzemesi için tüm malzemeyi çiğden doğrayıp karıştırın.

Beşinci adım: Hamurdan 12 beze çıkarın be oval bir şekilde açın.

Altıncı adım: Harcı üzerine yayın ve pide şeklini verin.

Yedinci adım: Yumurta sarısını biraz sulandırın ve pidelerin kenarlarına sürün.

Sekizinci adım: 190 derece önceden ısıtılmış fırında yarı yarıya kızartın. Üzerine kaşar rendesi ilave edip tamamen kızarmasını sağlayın.

Son adım: Fırından çıkınca kenarlarına tereyağı sürüp üzerini örtün, 10 dakika sonra servise hazır olacaktır.

Afiyet olsun.

Bafra Pidesi (Kapalı Pide) Enfes Tarifi İçin Malzemeler

300 gr ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım kilo un

Kıymalı iç harcı için;

Yarım kilo kıyma

3 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Üzerine;

3 yemek kaşığı kadar tereyağ

lk olarak iç harcını hazırlayalım. Soğanları yemeklik doğrayalım. Tavayı iyice ısıtıp kıymaları içine atalım ve güzelce kavuralım ve soğanları ekleyelim.

1 yemek kaşığı tereyağını, tuzunu ve karabiberini de ekleyip güzelce karıştıralım. Ardından altını kısıp, kısık ateşte yavaşça kendini çekerek yaklaşık 25 dakika arada karıştırarak pişirmeye devam edin. Soğanların iyice karamelize olmaları önemli. Kıyma kavrulmaya devam ederken bir yandan hamurunu hazırlayabilirsiniz.

300 gr suyun içine kuru mayayı ilave edip, karıştıralım. Yoğurma kabinin içine yarım kilo unu koyun 1 tatlı kaşığı tuzu serpin. Ortasına çukur açın ve 1 dolu yemek kaşığı yoğurdu ekleyin.

Mayalı suyun içine ılık olduğu için 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin. Ilık suyun içinde hamura daha iyi karışacağı için mayalı suyun içine koyuyoruz.

Tereyağını ve bir karıştırdıktan sonra unun üzerine ilave edip, yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde beze alın. Toplamda 7 adet beze çıkıyor. Üzerine bir bez örterek 10-15 dakika bekletin.

Kıymanın altını kapatıp, soğutmaya alın. Bu arada tezgahı unlayıp, her bir bezeyi uzunlamasına açın.

Fazla ununu alıp, içine 2-3 yemek kaşığı kıymalı harçtan koyun ve elinizle uzun kenarları ortada birleştirip iki ucunu sıkarak kapatın.

Fırınınızı en yüksek derecesi kaç ise ona getirin. Benimki 300 dereceyeydi ben oraya getirdim. Fırın taşınız varsa onun üzerinde yapın.

Eğer yoksa fırın tepsinizi ters çevirerek kullanın ters tarafına konulacak. Fırının alttan ikinci kısmına koyun fırın tepsinizi.

Isınmış olan fırına pideleri sürün ve yaklaşık 10 dk da üzeri kızarınca fırından alın ve üzerine sıcakken tereyağını sürün. Şimdiden afiyet olsun