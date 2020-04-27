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Kadın - Aile

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Kıymalı pastane pidesi tarifini yazımızdan öğrenebilirsiniz. Orjinal kıymalı pideyle damaklarınız şenlenecek. Kıymalı pide tarifini, dilerseniz patatesli, peynirli, patlıcanlı ya da kaşar ve sucuklu deneyebilirsiniz. Kıymalı pide nasıl yapılır? Kır pidesi hamuru nasıl hazırlanır? İşte ustasından kıymalı pastane pidesi tarifi...

2020-04-27 13:44:00 -
Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Evde pide nasıl yapılır? Evde yapılan pidelerin lezzeti bir ayrı oluyor. Özellikle kıymalı pide içerisine eklenen bir adet patlıcan ya da mantar farklı bir lezzet meydana getirmenize olanak sağlıyor.

Patlıcanlı kıymalı pide için; patlıcanları küçük küçük kesip, kıymadan sonra içerisine eklemelisiniz. Denenmiş bu tarife bayılacaksınız!

Malzemeler

  • 5, 5 su bardağı un
  • 1 paket instant maya
  • 1. 5 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 2 tatlı kaşığı tuz

İçi İçin;

  • 300 gr kıyma
  • 3 adet domates
  • 1 büyük soğan
  • 1 sivri biber
  • 10 dal maydanoz
  • tuz, pulbiber, kekik, karabiber

Öncelikle mayanın içerisine sıvıları ekleyerek aktive olmasını sağlayın ve birkaç dakika sonra üzerine unu yavaşça ekleyerek cıvık bir hamur elde edin. Yoğurma aşamasında tuzu ilave edip 8-10 dakika kadar yoğurun, iyi yoğurulan hamur sonrasında elinize yapışmayacaktır.

Hamuru mayalanması için dinlendirin ve dinlendikten sonra bezelere ayırın. Bu şekilde de mayalanmasını beklerken, iç harcı hazırlayın.

Tavanızın içerisine yağ ve soğanı alıp, biberi ekledikten sonra kavurun ve kıymayı da son olarak ekleyin. Domates ve maydanozu ilave edip bir süre sonra ocaktan alın. Çok pişirmemeye özen gösterin, aksi halde hamurun içerisinde de pişeceği için, kuru olacaktır. Sulu kalması için renginin dönmesi yeterli olacaktır.

Mayası gelmiş olan hamurları uzun ince şekilde açın ve bir kaşık hazırladığınız harçtan ilave edip kenaralarından kıvırarak kapatın. 

Yağlı tepsiye dizdiğiniz hamurların üzerine yumurta sarısı sürerek 190 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...

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