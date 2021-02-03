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Kadın - Aile Kıymalı karnabahar yemeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kıymalı karnabahar yemeği nasıl yapılır?

Kıymalı karnabahar yemeği tarifi | Leziz bir akşam yemeği için kıymalı karnabahar tarifini deneyebilirsiniz. Peki, kıymalı karnabahar yemeği nasıl hazırlanır? Kıymalı karnabahar yemeği gerekli malzemeler?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:11:00 -
Kıymalı karnabahar yemeği nasıl yapılır?

Kolay karnabahar yemeği tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; mutlaka kıymalı karnabahar yemeğini denemelisiniz.

Kıymalı karnabahar tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo karnabahar
  • 150 gram kıyma
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • 3 su bardağı su

Kıymalı karnabahar yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle karnabaharı yıkayıp küçük çiçeklere ayırın.

Ardından soğanı, sarımsağı, havucu doğrayın.

Zeytinyağını tencereye alın.

Soğan ve sarımsağı güzelce kavurun.

Tencereye kıymayı ekleyip kavurun.

Kıyma suyunu çekince salçayı ekleyin.

Karnabahar, havuç ve baharatları ekleyin.

Sıcak suyu da tencereye alın.

Tencerenin kapağını kapatın, orta ateşte yemeği pişmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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