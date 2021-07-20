Kıyma, Türk mutfağında en çok kullanılan malzemelerden biridir. Pek çok yemek kıymalı olarak hazırlanır. Bu sebeple kurban bayramında kesilen etlerin bir kısmı kıyma haline getirilip derin dondurucuya atılır. Peki, kurban etinden hemen kıyma çektirilir mi?

Kıyma yapılacak et yıkanır mı? Kurban eti ne zaman kıyma çektirilmeli?

Uzmanlar kıyma çektirmeden önce etin iyice dinlenmesi ve kanının süzülmesi gerektiğini belirtiyor. Kesimden gelen etin poşetten çıkarılması ardından da buzdolabında 2 gün dinlendirilip kanı süzüldükten sonra kıyma çektirilmesinin daha iyi olacağını belirtiyor. Kanı süzülmeyen et, kıyma çektirildiğinde ette kan kokusu ve lezzeti olabiliyor.

Uzmanlar kıymalık etin yıkanması hususunda ise farklı yorumlar yapıyor. Kimi uzman 2 günlük dinlenmenin ardından etin yıkanmadan kıyma çektirilebileceğini belirtiyor. Kimileri ise etin mutlaka yıkanmasını hızla kıyma çektirildikten sonra ya pişirilmesini ya da uygun koşullarda derin dondurucuya yerleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.