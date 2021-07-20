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Kadın - Aile Kıyma yapılacak et yıkanır mı? Kurban eti ne zaman kıyma çektirilmeli?
Kadın - Aile

Kıyma yapılacak et yıkanır mı? Kurban eti ne zaman kıyma çektirilmeli?

Kıymalık et yıkanır mı? Kurban bayramında kasapların ve marketlerin önünde kıyma çektirme kuyrukları oluşur. Pek çok kişi eti, kıyma haline getirerek yıl boyunca kullanmayı tercih ediyor. Kurban etinden kıyma çektirecek olanlar ise etin ne kadar dinlenmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Kurban eti yıkandıktan sonra mı kıyma çektirilmeli?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 09:21:00 -
Kıyma yapılacak et yıkanır mı? Kurban eti ne zaman kıyma çektirilmeli?

Kıyma, Türk mutfağında en çok kullanılan malzemelerden biridir. Pek çok yemek kıymalı olarak hazırlanır. Bu sebeple kurban bayramında kesilen etlerin bir kısmı kıyma haline getirilip derin dondurucuya atılır. Peki, kurban etinden hemen kıyma çektirilir mi?

Kıyma yapılacak et yıkanır mı? Kurban eti ne zaman kıyma çektirilmeli?

Uzmanlar kıyma çektirmeden önce etin iyice dinlenmesi ve kanının süzülmesi gerektiğini belirtiyor. Kesimden gelen etin poşetten çıkarılması ardından da buzdolabında 2 gün dinlendirilip kanı süzüldükten sonra kıyma çektirilmesinin daha iyi olacağını belirtiyor. Kanı süzülmeyen et, kıyma çektirildiğinde ette kan kokusu ve lezzeti olabiliyor.

Uzmanlar kıymalık etin yıkanması hususunda ise farklı yorumlar yapıyor. Kimi uzman 2 günlük dinlenmenin ardından etin yıkanmadan kıyma çektirilebileceğini belirtiyor. Kimileri ise etin mutlaka yıkanmasını hızla kıyma çektirildikten sonra ya pişirilmesini ya da uygun koşullarda derin dondurucuya yerleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kurban eti buzluğa poşetle atılır mı? Kurban eti buzluğa nasıl ne zaman yerleştirilmeli?
Kurban eti buzluğa poşetle atılır mı? Kurban eti buzluğa nasıl ne zaman yerleştirilmeli?

Kadın - Aile

Kurban eti buzluğa poşetle atılır mı? Kurban eti buzluğa nasıl ne zaman yerleştirilmeli?

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