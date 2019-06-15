Kıyma sevmeyen ve yemeyenler için harika bir tarif | Zeytinyağlı imam bayıldı

İmam bayıldı, tarihi çok eskilere dayanan, tarifiyle herkesin dillerine dolanan harika bir lezzet. İçerdiği vitaminleri ve besin değerini saymaya zaman yetmez.

Bu lezzeti çoğu kişi kıymayla yapıyor. Daha hafif olmasını isteyenler tavuk kıyması kullanıyor. Ama bu tarifi denedikten sonra bir başkasını denemek istemeyeceksiniz.

Malzemeler

4 adet orta boy, etli patlıcan

3 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

3 adet biber

3 domate

1 yemek kaşığı salça

yarım çay bardağı zeytin yağı

tuz, karabiber

1 su bardağı ılık su

Yapılışı

Öncelikle patlıcanları yıkayıp kızartın.

Bir tavaya soğanları ve bir miktar yağı alıp soteleyin. Üzerine biberleri ve çok içi geçmeden domatesleri ilave edin.

En son sarımsak, baharatlar ve salçasını ilave edip, 2 yemek kaşığı su dökün.

Patlıcanların ortasından keserek harcı içerisine ilave edin.

Üzerine suyunu gezdirip fırına atın.

200 derecelik fırında 15 - 20 dakika kadar pişirin ve servis edin.

Afiyet olsun..